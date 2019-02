Scherma, weekend da urlo per gli spadisti forlivesi: doppia medaglia per Remondini

Quello appena trascorso è stato un weekend di gare estremamente positivo per gli spadisti forlivesi che si sono messi in luce su più fronti. Dario Remondini ha gareggiato con i colori della nazionale, a Cagliari, nei XVI Campionati del Mediterraneo di scherma aggiudicandosi ben due medaglie: bronzo nella categoria cadetti e argento nei giovani. In entrambe le gare è stato fermato dal compagno di squadra Enrico Piatti di Torino che, dopo il secondo posto nei cadetti, ha vinto la gara giovani. Da segnalare il podio tutto italiano nei cadetti vinti dal terzo componente azzurro Simone Mencarelli stoppato proprio da Remondini nei quarti di finale tra i giovani.

Ora cresce l’attesa per le convocazioni del CT della spada Cuomo in vista dei Campionati Europei cadetti con Remondini che pone con prepotenza la sua candidatura. A ulteriore dimostrazione dell’ottimo vivaio del Circolo Schermistico Forlivese sono arrivate tante medaglie anche dalla II prova interregionale del Gran Premio Giovanissimi under 14 che si è disputata a Pordenone. L’esordiente negli U14 Riccardo Magni ha vinto a mani basse la categoria maschietti (2008), secondo posto di Tommaso Vasumi nei ragazzi/allievi (05/06) con Leonardo Cortini terzo e primo dei ragazzi 2006, così come Asia Vitali seconda assoluta nella stessa gara al femminile e anche lei prima delle ragazze. Con Asia Vitali premiato anche l’ottavo posto assoluto di Francesca Torelli (2006). Coppa per avere raggiunto la finale a otto anche a Chiara Castagnoli (quinta) e Matilde Bulgarelli (settima) nelle giovanissime (2007), e Viola Amadei settima nelle bambine (2008).