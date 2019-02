Volley, forlivesi clamorosamente insufficienti: a Reggio Emilia inaspettato capitombolo della Bleuline

Inaspettato capitombolo della Bleuline Volley Forlì che finisce ko a Reggio Emilia per tre set a zero contro un'Arbor decisamente più decisa e determinata di una Libertas decisamente sottotono. Un'altra sconfitta in trasferta per le forllivesi decisamente insufficenti e fuori fase per tutta la durata dell'incontro. Non ingannino infatti più di tanto i parziali dei primi due set, entrambi vinti ai vantaggi dalle reggiane, con la Bleuline praticamente sempre all'inseguimento e mai capaci di imporre il proprio gioco. La Bleuline vede così scappare Cremona a più 4 e ora dovrà stare attenta all'attacco della Riviera Rimini, arrivata a meno uno dalle forlivesi, per conservare quella terza posizione fondamentale per agganciare i playoff.



Ancora senza l'infortunata Morelli, Forlì parte malino e si ritrova a rincorrere l'Arbor per gran parte del primo set. Sul 24-20 locale con Valpiani, ancora una volta tra le poche a salvarsi, al servizio, la

Bleuline riesce ad agganciare le emiliane a quota 24, prima di un lungo ping pong ai vantaggi che premia alla fine le padrone di casa col punteggio finale di 31 a 29. Secondo set, è ancora L'arbor a farsi preferire, Forlì rincorre fino al nuovo aggancio a quota 24, ma sono ancora una volta le reggiane a trovare il guizzo vincente chiudendo ancora a proprio favore il set col punteggio di 26-24.



La Bleuline si deprime, al contrario di un'Arbor brava a crederci decisamente più delle forlivesi. Così si spiega un terzo set dove Reggio Emilia tiene costantemente la testa avanti, con vantaggi importanti, per chiudere la contesa con un 25-22 che sancisce un meritato tre a zero locale. La squadra mercuriale si ritrova così nuovamente a leccarsi le ferite per un'altra sconfitta di una stagione che non riesce proprio a decollare. Troppe le giocatrici nuovamente al disotto dei propri standard di rendimento, troppi gli errori al cospetto di una squadra semplicemente più volenterosa e determinata a portare a casa la vittoria.



Ora, con la rincorsa al secondo posto che si complica ulteriormente, con Cremona che pur sotto due a zero trova forza e determinazione per ribaltare la partita e vincere tre a due in casa della Campagnola Reggio Emilia, si torna al Ginnasio, sabato prossimo nel derby contro la Stella Rimini. Inutile dire che non si può sbagliare, altrettanto inutile sottolineare le difficoltà di un derby già vinto a fatica nella gara d'andata.

Tabellino

Bleuline: Rossi 6; Balducci 5; Valpiani 11; Bernabè 7; Raggi 1; Gardini 5; Morelli n.e.; Grillini 2; Stradaioli 0; Geminiani Libero; D'Aurea 12; Laghi n.e.; Bettini n.e; All.re Delgado; Ass.te Ponticelli