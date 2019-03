Rugby, addio sogni promozione: Forlì torna da San Benedetto col peggior passivo degli ultimi anni

Doveva essere la partita della verità e, purtroppo, Forlì torna da San Benedetto col peggior passivo degli ultimi anni e ripone nel cassetto i sogni di promozione che avevano accompagnato i biancorossi per tutta la stagione. I forlivesi si sono presentati al Nelson Mandela con qualche assenza importante di troppo, ma soprattutto sono scesi in campo inspiegabilmente senza la giusta fame di vittoria e finiscono per lasciare il gioco e le marcature in mano agli avversari.

"Purtroppo non siamo riusciti a mettere in campo la nostra voglia di giocare e di vincere - sono le parole di uno sconsolato coach Temeroli -. Abbiamo fatto praticamente da spettatori per 80 minuti ed ora ci troviamo in una posizione di estrema difficoltà in classifica". Gli altri incontri del girone hanno visto Imola vincere a Formigine ed ipotecare la promozione, mentre Abruzzo e Bologna hanno pareggiato.

La partita

Nel XV di partenza si rivede Ragaglia come estremo, mentre in mischia vengono confermati gli effettivi che sono scesi in campo nelle ultime partite. I padroni di casa partono subito forte e, dopo una prima parte di studio del match, iniziano ad ingranare con il loro gioco veloce ed alla perenne ricerca della continuità che non lascia scampo ai forlivesi. L'illusorio 12 a 10 a metà della prima frazione (meta di Parrinello e punti al piede di Ragaglia), è un fuoco di paglia ed i padroni di casa segnano subito allungando fino al 26 a 10. Alla fine della prima frazione di gioco i marchigiani hanno già conquistato il punto di bonus offensivo, mentre nella ripresa aumenterà il divario nel punteggio senza che i forlivesi possano opporre una concreta resistenza agli attacchi sanbenedettesi. Unica nota positiva della giornata l'esordio in prima squadra del giovane Claudio Perugini.

Serie A femminile

Riprende con una vittoria il campionato de "Le Fenici" che, a Bologna, domano le laziali del Montevirginio per 32 a 0 segnando 6 mete e mantenendo inviolata la propria linea bianca. "Le ragazze sono state brave a non innervosirsi ed a continuare a proporre il proprio gioco, hanno trovato insieme la soluzione ai problemi che si ponevano loro innanzi e si sono, fondamentale, divertite per tutto l'incontro", sono le parole del coach forlivese Zuccherelli. Domenica prossima "Le Fenici" attendono il Ferrara per il derby di ritorno.

La partita

Le ragazze di Coach Zuccherelli partono un po' a rilento, lasciando alle ospiti possesso e territorio, fino a che, al 16',non trovano la prima marcatura di giornata al largo con Piva e da quel momento iniziano ad alzare il baricentro e giocare molti palloni in attacco. Al 36' Baruzzi deve lasciare il campo ed il suo posto viene preso da Grossi con Barbugli che passa tallonatore. Al 40' è De Luca a segnare ancora scappando sull'out destro e la prima frazione si conclude col parziale di 10 a 0. Ad inizio ripresa pronti-via e De Luca marca ancora sfruttando un assist di Piva, abilissima a recuperare un calcio-passaggio di Rovatti. Le Fenici continuano a proporre il loro gioco e le ospiti difficilmente escono dalla propria metà campo. Granzotto rileva Cavicchi (50') poco prima della seconda meta di giornata di Piva che finalizza un'azione alla mano sviluppata da sinistra a destra. De Luca trasforma per il parziale di 22 a 0. La panchina inizia a dare freschezza in campo con Chelazzi Margherita, Gardenghi e Maccaferri che prendono il posto di Leoni (60'), Fantoni (60') e Pinzauti (66'). Al 72' Cammarano segna la più bella meta di giornata sfruttando un meraviglioso assist di Vetrini ed aggiunge altri 5 punti allo score delle BiancoRossoBlu. Bartolini, Chelazzi Viola e l'esordiente Crispo rilevano al 73' Barbugli, Piva e Scarcella, mentre all'80' Rovatti marca l'ultima meta di giornata fissando il punteggio sul 32 a 0.