Scrimmage al Palafiera a porte aperte: l'Unieuro regola i Raggisolaris Faenza

Dopo tre giorni di riposo, la Pallacanestro Forlì 2.015 è tornata in campo agli ordini di coach Sandro Dell'Agnello. Assente Erik Rush, che rientreranno martedì dall'impegno con la nazionale a poche ore dalla trasferta di mercoledì sera contro Piacenza, i biancorossi sono stati impegnati in un test amichevole contro i Raggisolaris Faenza al Palafiera a porte aperte. Lo scrimmage si è concluso a favore dei mercuriali col punteggio di 91 a 72 (19-22; 38-43; 69-57). Ha lasciato anzitempo la nazionale Klaudio Ndoja per un problema ad un polpaccio.