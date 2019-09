Una serata per celebrare Michael Schumacher: Pino Allievi ospite del Scuderia Ferrari Club Forlimpopoli

E' tra i più stimati giornalisti di Formula1. Lo Scuderia Ferrari Club Forlimpopoli ha organizzato una serata speciale con un prestigioso ospite, che parlerà della leggenda dell'automobilismo, Michael Schumacher. Si tratta di Pino Alievi, prestigiosa firma della Gazzetta dello Sport, opinionista sportivo e commentatore Rai, che, nell'anno del cinquantesimo compleanno del kaiser di Kerpen ha scritto il libro "Michael Schumacher, immagini di una vita - A life in pictures" in collaborazione con la Giorgio Nada Editore e La Libreria dell’Auto.

La cena-incontro, aperta a tutti, si terrà venerdì 4 ottobre all'agriturismo "Il Farneto" di Sogliano al Rubicone (via Bagnolo 46/d). Il menù prevede crostini misti con ciccioli, tagliatelle al ragù di Mora Romagnola; cuori ripieni di ricotta con spinaci e Fossa; grigliata mista; e acqua, vino, caffè e digestivi. Il prezzo della cena è di 20 euro a persona, con prenotazione obbligatoria entro giovedì 3 ottobre. Non c'è obbligo di cena ed è possibile partecipare solo per ascoltare. Il programma prevede alle 20 l'arrivo dei partecipanti, alle 20,30 l'inizio della cena e alle 21.30 l'incontro col giornalista. Durante la serata sarà possibile acquistare il libro a prezzo ridotto ed al termine dell'intervento l'autore sarà disponibile per autografare le copie.