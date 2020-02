"Scuole a Palazzo": Campori e Giachetti incontrano i bimbi della Merloni

Giovedì mattina è stato il turno di Luca Campori e di Jacopo Giachetti, che hanno fatto visita ai piccoli tifosi biancorossi: i giocatori sono stati ospiti della scuola elementare "Clelia Merloni" di Forlì, ed hanno passato la mattinata con gli alunni, raccontando la loro passione per il basket, l’orgoglio di giocare a Forlì e rispondendo alle tante domande e curiosità dei bambini. Come di consueto, l’incontro è stato introdotto da Ferruccio Tassinari che ha affrontato il tema del tifo positivo durante la partita: un aspetto ritenuto fondamentale da tutta la Società, che viene portato avanti nel corso dell’iniziativa “Scuole a Palazzo”. Tra foto, autografi e tante risate, Jacopo e Luca si sono fatti portavoce di tutta la squadra, invitando i bimbi alla partita di domenica contro Roseto alle 19.

San Valentino

Venerdì e la "Festa degli innamorati" e la Pallacanestro 2.015 vuole essere il "terzo incomodo" nei festeggiamenti dei suoi tifosi. Presentandosi nella sede di viale Filippo Corrdioni 10 il giorno di San Valentino, le coppie biancorosse avranno diritto ad una speciale promozione per la partita di domenica contro Roseto e potranno acquistare due biglietti vicini in qualsiasi settore dell’Unieuro Arena al prezzo di uno. Gli uffici sono aperti alla mattina dalle 9 alle 12.30, e nel pomeriggio dalle 15 alle 19. Unica condizione per usufruire della promozione: presentarsi insieme in sede per l’acquisto.