La Roma coltiva il sogno: 11 "lupi" forlivesi alla semifinale di Champions ad Anfield Road

Il Roma Club Forlì continua il sogno tour europeo al seguito della Roma in occasione della Champions League 2017-2018. Per la semifinale di martedì saranno presenti ad Anfield Road 11 "lupi" romanisti forlivesi, anche se erano addirittura 30 quelli che avevano avevano richiesto di poter partecipare alla semifinale di andata. Inoltre, per tutti coloro che non potranno seguire la squadra giallorossa, ma che vorranno comunque vivere questi momenti indimenticabili insieme ad amici nella sede del Club, sarà organizzata in via Don Minzoni 35, come già avvenuto in occasione di Barcellona-Roma, una cena a base di piadina romagnola, affettati e birra a prezzo concordato (info@romaclubforli.it oppure pagina FB del Roma club Forlì), cui farà seguito la visione della partita su maxischermo in Full Hd ed audio Dolby Surround.