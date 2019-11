In tanti al Foro Boario per ricordare il "pioniere della subacquea" Vittorio Casini

Si sono trovati in tanti giovedì sera nella sala polifunzionale del Foro Boario per ricordare, a 10 anni dalla sua scomparsa, Vittorio Casini; durate la serata sono state ripercorse le tappe del suo percorso che lo hanno portato ad essere un vero pioniere della subacquea forlivese. Casini è stato un vero e proprio antesignano delle attività subacquee in città ed ha fondato nel 1974 la Cormorano Sub Forlì, storico Club subacqueo che, in 45 anni di attività, ha avvicinato migliaia di forlivesi verso il fantastico "mondo sommerso".

La passione per la subacquea di Casini, formatosi alla scuola di Duilio Marcante, era contagiosa, travolgente; chiunque lo incontrasse veniva inevitabilmente coinvolto nelle attività del Club ed i suoi motti (fra i quali spiccava "si può solo migliorare"!) sono rimasti nei cuori delle tante persone che lo hanno conosciuto. La Cormorano Sub Forlì, che ha intitolato il Club al suo compianto fondatore, organizzerà nel 2020 a Forlì il "Primo Memorial Vittorio Casini", gara agonistica di apnea (prima volta nella nostra città); un ulteriore modo per ricordare Vittorio che, proprio dall'apnea, era partito.