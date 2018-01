Serie D, il Forlì non si ferma più: a Montevarchi sesta vittoria consecutiva

Il Forlì vince ancora: agguanta la sua sesta vittoria consecutiva in rimonta contro l’Aquila Montevarchi lontano dalle mura di casa. I biancorossi tornano in Romagna con l’intera posta in palio vincendo 1-2: decisiva la doppietta di Ferri Marini al 50’ e al 57’ dopo che al 40’ i padroni di casa erano passati in vantaggio con Donatini.

ARTICOLO COMPLETO IN GIORNATA

Aquila Montevarchi-Forlì 1-2

MARCATORI: 40' Donatini (A), 49' Ferri Marini (F), 57' Ferri Marini (F).

MONTEVARCHI (4-3-3): Pellegrini ; Schiaroli , Stampa , Videtta , Donatini ; Biagi , Diarrassouba , Rosseti ; Lischi , Essoussi , Napolano .

A disposizione: Tegli, Desideri, Migliorini, Gorini, Paolini, Gorini, Meledandri, Adami, Mosti Falconi.

Allenatore: Atos Rigucci .

FORLI (4-3-3): Bianchini ; Cavallari , Marini , Ferraro , Martedì ; Baldinini , Selvatico , Rrapaj ; Speziale , Longato , Ferri Marini .

A disposizione: Semprini, Croci, Gimmelli, Sedioli, Sabbioni, Ghidini, Battistini, Felici , Graziani.