Serie D, Rrapaj carica il Forlì: "Nel mirino abbiamo i play-off"

"E' un buon momento per il Forlì e adesso cerchiamo di continuare con questa striscia positiva". Così Paolo Rrapaj a pochi giorni dalla sfida contro la Sammaurese, che aggiunge: "Noi abbiamo sempre lavorato bene, durante la settimana ci siamo allenati in maniera costante; i frutti si raccolgono quando si lavora con serietà e impegno. Sono arrivate tre vittorie dopo un calo. Eravamo partiti fortissimo nel girone di ritorno ed una discesa era normale che ci fosse. Noi comunque abbiamo sempre lavorato bene e adesso sta andando tutto per il meglio”.

Si avvicina la fine della stagione, è un periodo delicato e le partite son sempre meno, quindi sempre più importanti: “Andiamo incontro alla fine del campionato, le partite varranno doppio perché ci sono sempre meno punti a disposizione; noi cercheremo di arrivare con un buono slancio a questa finale di campionato, impegnandoci come stiamo già facendo. Adesso pensiamo a domenica, proveremo a vincere poi vediamo come va. Nel mirino abbiamo i play-off adesso è difficile arrivare davanti a Imola e Rimini, cerchiamo di arrivare ai play-off al meglio, sono partite secche quindi dobbiamo arrivare bene".