Serie D, succede tutto nel primo tempo: il Forlì strappa un punto a Fiorenzuola

Il Forlì torna dalla Valdarda di Fiorenzuola con un punto e qualche certezza in più. Risultato finale di 1 a 1con i rossoneri di casa, reduci dalla sconfitta col Villabiagio e in piena crisi con soli 4 punti raccolti nel girone di ritorno. Il Forlì invece arriva dalla sconfitta contestata contro la Pianese fra le mura del Morgagni e con qualche novità nell'undici titolare. Mister Eugenio Benuzzi infatti ripropone dall'inizio Battistini e lancia in mezzo al campo Ghidini a supporto di Selvatico. Pronti via e i galletti vanno subito in vantaggio grazie a una prodezza di Felici che da posizione defilata trova il goal.

La risposta dei padroni di casa arriva alla mezz'ora quando Bigotto di testa anticipa l'uscita di Bianchini portando il risultato sul definitivo pari. Da segnalare un tiro potente di Speziale deviato miracolosamente sulla traversa da D'Apolito e un palo questa volta colpito dai padroni di casa nella ripresa. Non succede più nulla tra Fiorenzuola e Forlì rispettivamente quarta e quinta forza del campionato che mantengono così intatta la distanza di 3 lunghezze che le divide.