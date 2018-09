Serie D, trasferta molisana per il Forlì: l'elenco dei convocati

Dopo un avvio di campionato a singhiozzo, il Forlì di Nicola Campedelli cerca risposte nella trasferta più lontana del girone; i galletti saranno di scena infatti allo stadio "Nuovo Romagnoli" di Campobasso domenica 30 ore 15.00. Match sicuramente delicato per entrambe le squadre con i biancorossi reduci da un sofferto pari contro il Pineto (0-0) mentre la formazione molisana arriva dalla sconfitta per 2 a 1 in casa del Santarcangelo. Forlì che potrà contare sulle geometrie del rientrante Nicola Mazzotti, reduce dalla squalifica che lo ha tenuto fermo nel turno infrasettimanale, ma che a sorpresa non potrà avvalersi di Daniele Ferri che non risulta nella lista dei concovati. Il Campobasso invece allenato da mister Bruno Mandragora si affiderà come sempre a Giancarlo Improta attaccante già a segno in campionato e a Franco Da Dalt, centrocampista di esperienza già in passato protagonista nel campionato professionistico. Unica pecca dei padroni di casa, le 8 reti subite nelle prime tre giornate, fattore su cui punta molto Nicola Campedelli per cercare così un colpaccio esterno che darebbe tanta consapevolezza e forza ad un gruppo che deve ancora cercare la sua identità.

