Sfide combattute e di qualità al Villa Carpena per il Tennis Europe Under 12

Scattano i match dei tabelloni principali ed arrivano puntuali i primi successi dei giocatori romagnoli nel torneo Tennis Europe Under 12 del Villa Carpena, il memorial “Gaio Camporesi”. In particolare si sono messi in evidenza, in una giornata condizionata dal maltempo, il ravennate Niccolò Satta, allievo dell’Uta al Ct Zavaglia, che dopo essersi qualificato ha battuto nel main draw un avversario tosto come il bielorusso Sharabaika, e Chiara Bartoli (Ct Cesena) che ha estromesso Agnese Gentili.

Escono di scena invece il forlivese Marco Caporali (Carpena) e due allieve della scuola federale sammarinese, Sveva Azzurra Pansica e Silvia Alletti, così come saluta il torneo forlivese Sofia Cilibic, altra allieva dell’Uta. In serata è sceso in campo un altro allievo del Villa Carpena, Alex Guidi, che se la vede contro Pierluigi Basile. Il livello tecnico del torneo forlivese si conferma notevole e anche lunedì si sono visti incontri di grande qualità a conferma dell’importante di questa tappa del circuito Tennis Europe. Come quello che ha visto il successo, dopo quattro ore di splendida battaglia, del polacco Kosinski su Adriano Botta. Sono iniziati anche i tabelloni di doppio, nel femminile 1° turno: Kuharenko-Zhelyaskova (Blr-Rus) b. Ingildsen-Pistola (Den-Ita) 6-2, 6-1.

I risultati

Maschile, 1° turno: Edoardo Dionigi (lucky-loser)-Antonio Marigliano (qualificato) 6-4, 4-6, 6-1, Alberto Schold-Guillaume Bonnin (Fra) 1-6, 6-2, 6-3, Danny Stella-Riccardo Ferraiuolo 6-3, 6-4, Niccolò Satta-Ivan Sharabaika (Blr) 6-2, 6-3, Matteo Sabbatini-Marco Caporali 6-2, 6-4, Filip Kosinski (Pol)-Adriano Botta 6-7, 7-5, 7-5.

Femminile, 1° turno: Fabiola Marino-Vittoria Zorzi 7-5, 7-6 (3), Maria Teodora Nagy (Rou)-Viola Becchio (wild-card) 6-2, 6-0, Alessia Ciobanu-Silvia Alletti (Rsm) 6-4, 6-1, Mika Buchnik (Isr)-Sveva Azzurra Pansica 6-1, 6-3, Sara Macchione-Giulia Sophia Di Concetto 6-3, 6-3, Ilary Pistola (wild-card)-Eleonoa Baroni (lucky-loser) 6-1, 6-2, Paola Sharon De Luca-Sofia Cilibic (Mda) 4-6, 6-0, 6-0, Daphnee Mptesch Perricard (Fra)-Giorgia Di Gesu 6-0, 6-0, Chiara Bartoli-Agnese Gentili 3-6, 6-3, 6-1.