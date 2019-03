Scherma, grande affluenza di giovani spadisti per la Coppa Città di Forlì

Quasi 200 spadisti delle categorie Esordienti, Prime Lame e U14 si sono cimentati e affrontati con grandissimo agonismo sulle pedane allestite al Ginnasio Sportivo dal Circolo Schermistico Forlivese. Le gare hanno visto sempre assalti combattutissimi tra i piccoli spadisti provenienti da tutta la regione alla ricerca del successo nella Coppa Città di Forlì - Decimo Trofeo Monia Noleggi. Per due giorni gli spalti del Ginnasio Sportivo sono stato affollati di genitori, parenti e amici pronti a fare il tifo per i propri beniamini di età compresa fra gli otto e i tredici anni.

Al termine delle gare tutti i partecipanti hanno ricevuto un riconoscimento, la coppa per chi ha conseguito l’accesso tra gli otto finalisti, e una medaglia a ricordo della partecipazione per tutti gli altri. Vittoria per i padroni di casa del Circolo Schermistico Forlivese tra i più giovani. Carlo Montalti ed Enea Gentilini hanno primeggiato negli Esordienti e nelle Prime Lame, categorie miste maschi e femmine. Tra i più grandi che già partecipano alle gare ufficiali Fis del Gran Premio Giovanissimi il successo è andato alle ravennati Elena Antonucci (Bambine) ed Alice Casamenti (Giovanissime), ad Asia Vitali (Circolo Schermistico Forlivese) nelle Ragazze e a Giulia Amici (Circolo della Spada Cervia) nelle Allieve.

Stessa suddivisione anche per gli U14 maschi con i successi di Francesco Delfino (Maschietti) del Circolo Ravennate della Spada, dei cervesi Matteo Utili e Matteo Galassi, rispettivamente Giovanissimi e Allievi, e di Alessandro Poli dell’Accademia Bernardi Ferrara nei Ragazzi. Il prossimo sarà un fine settimana molto impegnativo per gli spadisti forlivesi divisi su due fronti. Gli U14 a Faenza per la terza e ultima prova interregionale, mentre gli U20 andranno a Roma per disputare la seconda prova nazionale di qualificazione al Campionato Italiano di categoria.