Si chiude il 23esimo Torneo di Natale a San Martino in Strada

Si sono completati i gironi di qualificazione alle finali del 23esimo Torneo di Natale a San Martino in Strada. Un bellissimo successo che è stato possibile alla qualità dei giocatori delle 46 squadre presenti per le 15 società partecipanti; oltre alla squadra di genitori volontari della ASD Sammartinese Calcio che hanno organizzato e gestito tutte le fasi di qualificazione. Domenica si parte con le finali che inizieranno alle 13. Saranno presenti alla premiazione l'assessore allo Sport del Comune di Forlì Sara Samorì, Gabriele Zelli, Alex Cernera, direttore della filiale di San Martino della Banca di Credito Cooperativo, Sponsor principale della manifestazione, Lidia Briganti, mamma di Marco, militare in forza in afganistan, e che perse la vita nel 2005 durante la missione in quel paese: (a Marco Briganti è dedicata la coppa Fair Play che assegneremo ai piccoli amici del 2012.

Categoria per categoria le squadre che vi parteciperanno:

16° TROFEO ROBERTO ZOLI

FINALISTE ESORDIENTI 2007: VIRTUS FAENZA, EDELWEISS BIANCA

13° TROFEO ENRICO ZAVALLONI

FINALISTE PULCINI 2008: EDELWEISS BIANCA, EDELWEISS ROSSA, MORDANO

10° TROFEO TERZINO CORSI

FINALISTE PULCINI 2009: PIANTA ROSSA, EDELWEISS BIANCA, EDELWEISS ROSSA

10° TROFEO WILLER CECCHI

FINALISTE PRIMI CALCI 2010: PIANTA, SAMMARTINESE ACCADEMY FORLI', FORLI'

16° TROFEO VETERANI DELLO SPORT

FINALISTE PRIMI CALCI 2011: FORLI', VECCHIAZZANO BIANCA, EDELWEISS ROSSA

9° TROFEO MARCO BRIGANTI COPPA FAIR PLAY

FINALISTI PICCOLI AMICI 2012/13: TUTTE LE SQUADRE PARTECIPANTI, (MELDOLA,

EDELWEISS ROSSA, SAMMARTINESE, EDELWEISS BIANCA)



Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!