Si presentano le squadre del Rugby Forlì: festa in Piazza Cavour

Si è svolta mercoledì sera al BiFor Birra Forlì, in Piazza Cavour, la presentazione ufficiale della stagione 2018/19 del Rugby Forlì 1979, anche quest'anno griffato Er Lux per quello che concerne le due squadre senior, quella maschile che gioca in C1 e quella femminile che gioca in Serie A. L'assessore allo Sport del Comune di Forlì, Sara Samorì, ha salutato a nome delle istituzioni il sodalizio biancorosso ed ha ricordato ai ragazzi ed alle ragazze "che quando entrano in campo loro difendono il nome, il simbolo ed i colori della nostra città, e che alle spalle hanno il sostegno e la spinta di tutti i forlivesi".

La presentazione è cominciata coi piccoli atleti del RF79 MiniRugby Conad SuperStore Bengasi, presente nella persona di Riccardo Tassinari, seguiti dagli educatori Mercuriali Lucia, Turroni Patrizia, Gilberto Valmori, Buzzacchino Francesco, Enrico Billi, Manfredi Ragaglia e Andrea Rosina. Dei piccoli atleti ha impressionato l'entusiasmo e la voglia di giocare con l'ovale anche in mezzo alla "Piazza delle Erbe". Di seguito Davide Balzani e Leonardo Ghetti sono stati applauditi come allenatori dell'Under 14 biancorossa ed è stato evidenziato come il loro lavoro sia fondamentale per il Club in quanto la U14 è la prima categoria di rugby vero dopo il minirugby. Applausi anche per l'Arlam Rugby Forlì Under 16 che, forgiata dalle mani di Paolo Temeroli, Giovanni Nicotra e Francesca Pasini, ha dimostrato che il gruppo unito c'è ed anche la voglia di disputare una stagione da protagonisti non manca.

La GenCom RF79 Under 18 è stata introdotta degli allenatori Giordano Di Bello ed Alessandro Turci, ed il capitano Giacomo Toledo ha evidenziato la bontà del lavoro svolto fino ad ora e le ambizioni di crescere come giocatori per approdare in Prima Squadra nel miglior modo possibile. Tanta attenzione anche per la squadra femminile Er Lux RF79 Ladies che lo scorso anno, insieme alle altre realtà aderenti al Progetto Le Fenici, ha raggiunto le semifinali per lo scudetto. Sempre agli ordini di Marco Zuccherelli, le biancorosse capitanate da Giulia Colangeli, hanno salutato i tifosi ed il Club esibendo la solita grazia che le contraddistingue fuori dal rettangolo di gioco. Infine hanno raccolto le ovazioni del pubblico i giocatori della prima squadra allenata da Marco Temeroli e Gabriele Turroni (Paolo Tumedei è il preparatore atletico), che sostenuti da Francesco Colombo per Er Lux, hanno dichiarato, attraverso le parole di Capitan Alessandro Giardini di ambire a disputare un campionato di alta classifica per raggiungere la fatidica promozione a fine stagione in Serie B. La società era rappresentata dal vice presidente Davide Balzani e dai consiglieri Marco Monti, anche in versione di rappresentante di Esotech altro sponsor biancorosso, e Marco Mandolesi che ha curato splendidamente la logistica e l'organizzazione dell'evento.

ROSTER SERIE C1 2018/19

Ancona Juri

Nanni Daniel

Marzocchi Nicola

Piegari Gianluca

Giardini Alessandro CAP

Ragaglia Manfredi

Parrinello Angelo

Roncuzzi Riccardo

Pezzi Kevin

Ghetti Leonardo

Gordini Dario

Zoffoli Nicolò

Zaccariello Marco

Magnani Andrea

Silvani Nicholas

Falcini Filippo

Sangiorgio Samuel

Leonetti Antonio

Casadei Dalla Chiesa Federico

Mattiacci Marco

Zanzani Federico

Natale Federico

Gortari Isaias

Stempkowski Karol

Servetti Pierlorenzo

D’Agostino Alessandro

Damassa Nicola

Cerchier Dennis

Ciotola Berardino

Perugini Andrea

Mambelli Davide

De Florio Gianluca

D’Ambrosio Massimiliano

Scalone Santiago

Allenatori:

Temeroli Marco

Turroni Gabriele

Preparatore atletico:

Tumedei Paolo

ROSTER SERIE A FEMMINILE 2018/19

Colangeli Giulia CAP

Baruzzi Annalisa

Carcupino Bianca

Carcupino Giorgia

Casadio Cristina

Mazzini Elena

Cecchetti Elena

Lolli Elisa

Farolfi Laura

Mengozzi Greta

De Thomasis Chiara

Bellavista Martina

Bartoli Michela

Calderoni Anastascia

Leoni Rita

Nocella Clarissa

Guidi Sofia

Allenatori:

Zuccherelli Marco

Piolanti Alessandro