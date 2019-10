Calcio, fra autostima e mercato il Forlì cerca risposte dal trittico di fine ottobre

Dopo l'importante pareggio di domenica scorsa col Mantova capolista, il Forlì di Massimo Paci è già proiettato obbligatoriamente al trittico di sfide impegnative che il mese di ottobre gli metterà davanti. Prima Fiorenzuola, seconda in classifica, poi Crema e Correggese, rispettivamente quarti e terzi: saranno gli avversari che incroceranno i tacchetti con i biancorossi e che gioco forza misureranno la vera pressione a questo Forlì.

Si perché se è innegabile che la squadra è in evoluzione continua fra infortuni e nuovi arrivi, va però sottolineata la prova di carattere messa in mostra proprio contro i virgiliani. Una gara giocata in piena emergenza (ben cinque i titolari indisponibili), ma senza timori reverenziali col giusto piglio e la giusta soluzione tattica. Mister Paci infatti pare aver trovato la giusta quadratura del cerchio conquistando non solo un punto in classifica ma anche tanta autostima e consapevolezza dei propri mezzi; ne è la riprova i ben cinque under schierati dall'inizio, quando invece l'obbligo è solo di quattro giovani, e le ottime prestazioni di un po' tutti i giocatori che hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo e hanno imbavagliato il gioco del Mantova rischiando addirittura nel finale di portare a casa l'intera posta in palio.

Molto bene le performance di Albonetti, Sedioli e De Gori tutti provenienti dal settore giovanile, ma anche i veterani come Ballardini, Baldinini, Buonocunto e Gomez hanno trasmesso fiducia e forza a tutti i ragazzi e ce ne sarà sicuramente bisogno perché purtroppo le assenze di alcuni big si protrarranno ancora per un po' di tempo: Santiago Minella è stato operato all'istituto clinico Porta Sole di Perugia per la riduzione della frattura al perone che lo terrà fuori almeno due mesi, Thomas Bonandi è ancora alle prese con la riabilitazione per ridurre uno stiramento, mentre per fortuna il trauma cranico che domenica ha impedito a Nicolò Baldassarri di scendere in campo pare superato.

Nuovi volti

Sul fronte mercato invece, il direttore sportivo Carlo di Fabio si muove da vero giaguaro annunciando l'arrivo di altri due tasselli nello scacchiere biancorosso: il primo è il centrocampista David Pop classe '99 che già da un mese si allenava coi galletti in attesa del transfer dalla federazione rumena in uscita dal Timisoara mentre il secondo è Saverio Pellecchia, trentenne esterno d'attacco cresciuto nelle giovanili dell'Empoli ed esperto giocatore per la serie D avendo avuto esperienze nel Melfi, Cuoiopelli, Brindisi, Bisceglie, Martina, Pianese, Giulianova, Barletta, Avezzano e Albalonga.