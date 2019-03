Soddisfazioni per Gyminica 96 alla seconda prova del Campionato individuale Silver LB

C'erano anche le atlete della Gyminica 96 alla seconda prova del Campionato individuale Silver LB, svoltosi a Sant’Agata sul Santerno. Sono scese in pedana ben ventitrè ginnaste di varie categorie che hanno presentato i due esercizi come da programma. Le ginnaste impegnate sono state Chiara Ceccarelli, Noemi Viarani, Valeria Frasca, Anna Bonoli, Sofia Fanti, Sofia Mengozzi, Lucia Schiumarini, Giada Garattoni, Elisabetta Milandri, Campacci Giulia, Gaia Caldano, Ginevra DalPozzo, Sofia Covatta , Marika Portici, Lucia Godoli, Chiara Gentile, Marta Malaguti, Anita Bettini, Alice Mescolini, Morena Rodari, Maddalena Pace. Carlotta Degidi e Camilla Campacci rispettivamente sono salite sul podio conquistando un prestigioso terzo e secondo posto. Nel Campionato individuale LC le ginnaste Matilde Tondelli, Anita Casadei, Chiara Lolli e Sofia Crescenzo hanno gareggiato con determinazione per ottenere una buona posizione e nel contempo hanno festeggiato la vittoria della compagna Viola Camorani, che eseguendo degli esercizi impeccabili, è stata proclamata campionessa regionale.