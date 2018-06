Campionati Italiani Juniores: bronzo anche con Sofia Zanotti

Arriva dal salto in lungo la medaglia di bronzo di Sofia Zanotti ai Campionati Italiani Juniores in corso ad Agropoli. La forlimpopolese di 18 anni, in una gara difficilissima condizionata da un vento a favore che ha fatto sballare tutte le rincorse delle atlete, al quarto tentativo ha azzeccato la pedana e vola oltre la barriera dei sei metri, misurato 6.05, portandosi a casa la prima medaglia importante della sua carriera agonistica.

Sofia, quattro anni fa mentre gareggiava per la sua scuola di Forlimpopoli, è stata invitata a fare atletica dal professor Gabriele Obino, tecnico di salti della Libertas Atletica e tuttora il suo tecnico. Forte nei 100 metri e nei 100 ostacoli, il futuro di Sofia è sicuramente già segnato per questa specialità del salto in lungo dove dimostra grande assimilazione del lavoro fisico, grandi capacità di stacco e grandi margini di miglioramento. Dal 2016 è tesserata dalla forte squadra femminile dell'Atletica Lugo.