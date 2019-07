Atletica, Campionati Italiani Assoluti: grandi progressi per la 19enne Sofia Zanotti ed un ottimo 4° posto

Da venerdì a domenica il meglio dell'atletica italiana è stato ospitata nella splendida cornice alpina di Bressanone per i Campionati Assoluti, prova importante in vista dei Mondiali di Doha nel Qatar dal 26 settembre al 6 ottobre. Non solo big in gara, ma anche tantissimi hanno messo in mostra il proprio talento. Il territorio forlivese era rappresentato da Sofia Zanotti, neo maturanda forlimpopolese, tesserata per l’Atletica Lugo, saltatrice in lungo scoperta cinque anni fa in un campionato studentesco, cresciuta ed allenata dal tecnico della Libertas Atletica Forlì Gabriele Obino.

Ha saltato 4.63 a 14 anni, 5.65 a 17 anni e quest’anno pronta per la salto di qualità ha sfondato più volte il muro dei 6 metri fino alla misura di 6,12 sfiorando per tre centimetri la convocazione in nazionale minimo di partecipazione ai Campionati europei under 20 che si sono appena svolti a Boras in Svezia, gara che ha visto la grande vittoria di quel fenomeno di Larissa Japichino figlia di Fiona May. L’atleta romagnola si è presentata a Bressanone con l’ottavo accredito e le condizioni meteorologiche non sono state delle migliori perché pioggia e vento hanno condizionato molte gare e di conseguenza anche i risultati ed in effetti per Sofia la strada si è messa subito in salita, rischiando di non superare il turno di qualificazioni del venerdì. Sabato, in finale, stesso copione, prime due prove nulle di pedana, ma poi col cuore in gola salva la gara con una bella serie di salti ed una zampata di 5.94 metri.

L’ultimo turno di salti ha regalato a Tania Vincenzino , 33 anni, C.S. Esercito, la maglia tricolore con 6.46, argento per Laura Strati, 29 anni, Atl. Vicentina, con 6.42, bronzo per Carol Zangobbo, 24 anni, Assindustria Padova, con 6.19, quarta Zanotti, la migliore junior di questa rassegna nazionale. Mai medaglia “di legno” è stata più gradita. Peccato per la rinuncia di Alessandro Sansoni della Libertas Atletica Forlì, veterano del lancio del giavellotto che ha dovuto rinunciare alla sua ennesima presenza a questi campionati per un infortunio al ginocchio.