Softball, anche Forlì nella Final Four di Coppa Italia

Sul diamante del Buscherini la Poderi dal Nespoli vince le due gare contro la formazione delle BlueGirls Bologna, 7-0 e 6-1 i punteggi delle gare e assieme al Saronno vittorioso nell’altro scontro con il Castelfranco si qualificano per la Final Four che assegnerà la Coppa Italia 2019, trofeo di cui la Poderi dal Nespoli ne è il detentore.

Gara 1 in pedana per le forlivesi viene schierata Sarah Pauly contro Ronchetti per il Bologna. Al primo attacco Forlì preme sull’accelleratore, tre valide a segno dai primi 4 battitori, due punti segnati con Bologna che limita i danni e riesce chiudere la difesa lasciando Forlì con le basi piene. Pauly in pedana controlla agevolmente le mazze avversarie grazie anche ad una difesa ritrovata. Al terzo inning secondo allungo della Poderi dal Nespoli altri due punti a referto, Gano colpisce un forte doppio che manda a casa Piancastelli, baseball, e poi la stessa Gano segna su lancio pazzo, 4-0 il parziale. Il quinto attacco forlivese si apre con il solo Homer di Ricchi per il 5-0 ed infine al sesto la chiusura anticipata con un out Laghi prende il posto di Grifagno nel box e batte un singolo segue Piancastelli che colpisce un lungo fuoricampo che vale il 7-0 sul tabellone e decreta la chiusura anticipata della gara.

Gara 2 per regolamento La Poderi gioca come squadra ospite. In pedana coach Calixto schiera Cacciamani. Dopo un primo inning di studio alla seconda ripresa le forlivesi vanno in vantaggio con due corridori in base Ricchi doppio e Laghi singolo, con un out, Veronica Onofri colpisce a scavalcare gli esterni e confeziona un triplo che vale i primi due punti che poi crescono a tre grazie ad un doppio di Cerioni che spinge a casa Onofri per il parziale di 3-0. Al terzo inning secondo Home Run di Piancastelli per il 4-0. Al quinto inning cambia il pitcher bolognese Sheldon rileva Ronchetti e dopo aver concesso baseball a Piancastelli subisce il fuoricampo di Gano che porta il risultato sul 6-0. Al sesto inning la pitcher forlivese accusa un leggero calo e concede tre delle quattro valide dell’incontro nel medesimo inning ed incassa un punto per il 6-1 che non cambierà fino alla fine e censegnarà alla Poderi dal Nespoli il pass per la Final Four di Coppa Italia 2019 che si giocherà il 28 settembre sul campo della squadra che vincerà il Titolo di Campione d’Italia.

Nell’altra semifinale fra Saronno e Castelfranco hanno la meglio le lombarde che vincono gara 1 all’ultimo inning 1-0, gara completata anche dalla no-hit di Creger e stravincono 13-0 gara due, con questo risultato il Saronno risulta anche aver già acquisito il diritto a partecipare alla Coppe delle Coppe 2020 come rappresentante dell’Italia indipendentemente ai risultati della prossima Final Four di Coppa Italia, tutto questo in virtu del fatto che Bollate pateciperà alla Coppa dei Campioni in qualità di defender, Bussolengo sia che vinca o non vinca il titolo italiano parteciperà alla Coppa dei Campioni come rappresentante l’Italia e infine la Poderi dal Nespoli parteciperà di diritto alla Coppa delle Coppe in qualità di defender, rimane così libero il posto di rappresentante dell’Italia in Coppa delle Coppe posto che verrà occupato dal Saronno.