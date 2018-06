Softball, big match al Buscherini: Forlì sfida il Bussolengo

Seconda giornata del girone di ritorno e finalmente la Poderi dal Nespoli torna sul diamante casalingo del Buscherini. Sabato con inizio alle 18 le ragazze forlivesi affronteranno la capolista Bussolengo, che ancora imbattuta guida il Girone B. Sono quattro le lunghezze che separano le due squadre: la formazione del Bussolengo ha optato da inizio stagione per schierare la lanciatrice straniera e anche quest’anno come negli ultimi anni la qualità delle giocatrici schierate non si discute; inoltre può contare su un gruppo di atlete italiane che in buona parte rientrano fra le possibili scelte della nazionale. Di contro la formazione Forlivese continua nelle sue scelte di dare spazio, come nella passata stagione, alle proprie atlete posponendo gli innesti alla seconda parte del campionato.

Sabato sarà la terza volta che le due formazioni si incontreranno e non sarà certamente l’ultima visto che le due formazioni si affronteranno anche in agosto in Premiere Cup, proprio a Forlì dove il Bussolengo giocherà come defender del titolo di Campione d’Europa conquistato lo scorso anno mentre la Poderi dal Nespoli rappresenterà l’Italia in quanto vincitore del Scudetto 2017. Di tutt’altro tenore lo scontro di Sabato in palio ci sarà solo la conferma delle posizioni di classifica, Bussolengo che con qualsiasi risultato rimarrà sempre solitario al primo posto del girone, mentre Forlì, in caso di doppia sconfitta, potrebbe rischiare l’aggancio del Castelfranco, ma questo solo in caso di doppia vittoria delle Venete sulle Blue Girls Bologna.

Nelle classifiche generali la Poderi dal Nespoli guida quella delle media battuta con un .323 di media squadra e Ricchi Beatrice leader con .500 di media. Il Bussolengo segue seconda a .299 di media battuta. In pedana il Bussolengo si fa apprezzare con 1.10 di media contro il 2.46 delle romagnole che però ritornano in testa nella difesa co, per ora, solo 8 errori in 12 gare, appaiata al Bollate leader del girone A, il Bussolengo è poco più dietro con 13 errori.

Come individualità le due formazioni in attacco si assomigliano con più di metà del line-up che batte oltre .300 di media con le due leader Ricchi per Forlì con .500 e Vigna per le venete con .444 dietro di loro due mazze pesanti per ambedue i team Aldrete per la Poderi con .360 di media 4 HR e 11 RBI mentre dall’altra parte per le veronesi troviamo Gasparotto con una media di .390 2 HR e 11 RBI.

In pedana l’unica sconfitta di Cacciamani è maturata proprio contro l’americana del Bussolengo Melloh Morgan in una gara finita al nono inning 2-1 per le venete, dove le due lanciatrici si sono date battaglia in un incontro equilibrato anche nei numeri Cacciamani ha chiuso infatti con 3 Valide e 9 strike out contro le 4 Valide e i 5 Strike out dell’americana. C’è quindi da aspettarsi una gara di alto livello. In gara uno è molto probabile che si riveda il confronto fra Cacciamani per le romagnole e Morgan per le venete, mentre gara due dovrebbe vedere in pedana Onofri Carlotta e Zanotti per la Poderi opposte a Comar ed eventualmente Zappa per il Bussolengo.

Anche le due altre sfide del girone saranno interessanti in ottica classifica, la Sestese farà visita alla Diomedi di Montegranaro, all’andata doppia vittoria toscana e animi molto accesi in gara 2, per le Marchigiane l’obiettivo è non perdere terreno dalle formazioni che la precedono in classifica. Mentre domenica mattina la sfida fra Castelfranco e Pianoro sarà molto interessante, all’andata fini con un pareggio, con Castelfranco che non vorrà perdere terreno da Forlì, anzi essendo già a conoscenza del risultato di sabato fra Forlì e Bussolengo vorrà sfruttare a pieno ogni occasione che gli si presenterà per ridurre le distanze, mentre di contro il Bologna vuole allontanarsi il prima possibile dalle zone basse della classifica.

Nel girone A il Bollate capolista riceve il Collecchio, all’andata fini con due manifeste del Bollate. Potrebbe sfruttare l’occasione il Caronno che farà visita all’Old Parma, anche questa sfida all’andata fini con due manifeste per le varesine, nel caso il ripetersi di questi risultati il Caronno rimarrebbe solitario al secondo posto. Infine il Saronno volerà in Sardegna ad affrontare il Nuoro le gare dell’andata, finite in pareggio, videro l’unica vittoria finora conquistata dalla formazione isolana.