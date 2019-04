Softball, big match: Forlì all’esame Bussolengo

Dopo la brillante vittoria nell’esordio di stagione, la Poderi dal Nespoli affronta la prima trasferta di regular season, in scena una delle sfide più classiche degli ultimi anni, salirà infatti a Bussolengo in casa dei campioni d’Italia in carica lo Specchiasol Bussolengo, prima gara ore 17,00 gara due 19,30 circa. Le venete che lo scorso sabato si sono presentate sul campo delle Blue Girls Bologna non ancora al completo, mancavano all’appello almeno tre importanti giocatrici straniere, hanno impatto la sfida, vincendo gara 1, la partita riservata alle italiane, agli extraining bloccando la rimonta delle bolognesi e cedendo in gara 2 quando ad affrontare l’americana Floyd per il Bologna hanno schierato le giovani Zappa e Soldi.

In settimana la pattuglia veneta si è completata, quindi ad aggiungersi alla olandese Jansen e alla americana con passaporto inglese Myers sono arrivate un'altra olandese Britt Vonk nazionale orange e le due americane Dreswick Jessica (Boston College 2018) e Aucoin Getchen (Tennesse Univ. 2016) entrambe lanciatori con la seconda accreditata anche come forte battitore. La ragazze della Poderi scenderanno in campo in formazione tipo, in gara uno riservata al pitcher italiano Cacciamani avrà la palla della partita e sicuramente gli verrà opposta dal tecnico veneto la lanciatrice Comar.

In gara due se per Forlì la certezza è la partenza in pedana di Sarah Pauly, dominante nella prima di stagione con 16 strike su 25 battitori affrontati, il tecnico Montvidas del Bussolengo farà sicuramente debuttare i pitcher americani e potrà contare anche su una eventuale staffetta Dreawick e Aucoin. Sarà un test probante sia per la formazione di Miyar Soca, sia per le venete, entrambe le formazioni corrono infatti su vari fronti Campionato, Coppe europee e Coppa Italia senza contare le giocatrici di ambo le squadre impegnate con la nazionale seniores con l’obiettivo di Tokio 2020.

Nelle altre sfide della giornata, tempo permettendo, il Saronno affronterà la trasferta più lunga infatti sarà di scena a Caserta contro la neopromossa Academy Caserta. Il Bollate riceve la visita del Collecchio dove le Lombarde cercheranno di riconfermare la prestazione di sabato scorso contro il Parma ed il Collecchio cercherà invece di suddividere la posta. Lo scontro Caronno e Old Parma permetterà ad una o a tutte e due le formazioni di siglare almeno la prima vittoria di stagione. Chiude domenica la sfida Castelfranco – BlueGirls Bologna con entrambe le formazioni costruite con l’obiettivo di accedere alla post season che hanno aperto la stagione con un pareggio.