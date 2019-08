Softball, Coppa della Coppe: ai nasti di partenza anche la Poderi del Nespoli Forlì

Dal 19 al 24 agosto si gioca a Praga la 28ma edizione della Coppa Coppe di softball. Tra le partecipanti ci sarà la Poderi dal Nespoli Forlì, qualificatasi grazie alla vittoria nella Coppa Italia 2018. Per il club romagnolo sarà la nona occasione nel trofeo, e la partecipazione numero diciannove ai tornei continentali, il che ne fa di gran lunga la squadra italiana con il maggior numero di presenze in Europa.

La coppa viene ospitata sui diamanti del complesso di Sokol, proprio dove nel 2000 Forlì aveva disputato la sua prima Coppa Coppe. La vinse, e tra le vincitrici di quell'edizione c'erano Stefania Valbonetti e Loredana Auletta: oggi in campo ci vanno le figlie, Martina Laghi ed Erika Piancastelli rispettivamente.

La Poderi dal Nespoli ha chiuso la stagione regolare di campionato al secondo posto; è dunque una formazione competitiva, ma come sempre sulla ribalta europea si presenterà con i debiti rinforzi. Al gruppo si aggiungeranno infatti due americane, un lanciatore ed un interno, battitori di qualità, entrambe con un recente passato nelle file forlivesi. Due giocatrici in grado di integrarsi facilmente e velocemente con le compagne.

Forlì non può evitare i favori del pronostico, ma solo dividerli in egual misura con due "storiche" avversarie, le olandesi del Terrasvogels e le céche dello Joudrs Praga. Possibili outsider le tedesche di Neunkirchen e le iberiche del Rivas Madrid; le altre (Svizzera, Russia, Francia, Austria, Serbia) non sembrano in grado di entrare nel discorso per la medaglia d'oro.

Una curiosità. Fuori classifica partecipano due formazioni: il Sokol Krç, club organizzatore del torneo, e la ISA New Zealand (International Softball Academy), una selezione del paese australe che include sia giovanissime sia veterane, e tra queste ultime c'è Melanie Gettins, che ha giocato con la casacca forlivese il campionato 2013.

Inserita nel primo dei due gironi preliminari, la Poderi dal Nespoli farà il suo esordio alle 11.30 di lunedì 19 contro Neunkirchen; nei due giorni successivi se la vedrà nell'ordine con Madrid, Metrostars Vienna, le francesi di Evry e il Sokol Praga. Le prime tre di ciascun raggruppamento passano alla seconda fase, e per Forlì arriveranno le avversarie più importanti. La finale è in programma alle 18.30 di sabato 24, preceduta alle 16.00 dalla "finalina" per il bronzo.