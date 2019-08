Softball, Coppa delle Coppe: Forlì batte anche le neozelandesi e fa un grande passo verso la finale

In Coppa delle Coppe la Poderi dal Nespoli Forlì ha firmato il sesto successo di fila, n risultato davvero pesante. Alle forlivesi basterà infatti un successo nelle prossime due partite - contro olandesi prima e praghesi dello Joudrs poi - per conquistare matematicamente la finale del torneo, in programma sabato. Ma anche così, per effetto dei risultati degli altri incontri, la squadra romagnola ha almeno un piede e mezzo dentro il match per la medaglia d'oro, anche perdesse tutte e due le volte.

Le neozelandesi si sono confermate la squadra temibile descritta nelle previsioni, e si sono rese insidiose almeno in un paio di circostanze; ma difesa e pedana delle romagnole hanno risposto bene e risolto per il meglio le situazioni di pericolo. A fare la differenza ci ha poi pensato il solito attacco, che per la sesta volta in altrettante partite ha trovato la segnatura nell'inning di avvio, e poi ha scavato il solco con il progredire del match.

Ha aperto le segnature Maulden, che è andata in base con un singolo, è avanzata su smorzata di Grifagno, ed ha pestato il piatto di casa su altro singolo di Piancastelli. La Poderi dal Nespoli non si è più voltata indietro: ha raddoppiato al terzo turno ancora con Maulden (triplo) e Gano (valida), e dato la spallata definitiva al quinto inning con un fuoricampo da 2 punti di Piancastelli, il quarto per lei nel torneo. Al sesto inning, il lanciatore neozelandese colpiva Maulden in situazione di basi piene facendo entrare il punto del definitivo 5-0.

In serata alle 20.30 Forlì affronta le olandesi del Terrasvogels nella sfida fra le uniche due formazioni ancora imbattute. Chi vince è in finale, chi perde ha comunque parecchie probabilità di arrivarci lo stesso.