Softball, Coppa delle Coppe: Forlì vince tutte le sfide del girone preliminare

La Poderi dal Nespoli compie fino in fondo il proprio dovere e vince anche le ultime due partite del girone preliminare. Le forlivesi prima si sono sbarazzate della squadra francese con un rotondo 10-0 e sospensione dopo quattro riprese. Decisivo il terzo inning, nel quale Forlì ha segnato 7 punti e ha beneficiato di tre costosi errori difensivi delle transalpine. Belle legnate per Ricchi (doppio), Laghi (2 punti battuti a casa) e soprattutto Vincent, che con un fuoricampo da 2 punti ha fissato il tabellone sul 10-0 conclusivo. Nel cerchio è andata Sarah Pauly che ha lanciato in scioltezza lasciando al piatto 9 battitori sui 12 affrontati.

In serata Forlì ha affrontato la ben più temibile formazione céca delle Eagles, squadra ospitante e organizzatrice del torneo. Un avversario di tutt'altro spessore, e un match di tutt'altro significato poiché la vincente avrebbe chiuso al comando il girone preliminare. La Poderi dal Nespoli si è imposta 7-0 con un'altra conclusione anticipata per "manifesta" al 5° inning, e fornito la sua miglior prova di Coppa, precisa ed efficace in ogni fase di squadra: inappuntabile in pedana di lancio con Cacciamani (9 strike out, 1 base ball, 1 "colpito"), impenetrabile in difesa, e soprattutto feroce in attacco.

La partita infatti è terminata con due fuoricampo consecutivi di Erika Piancastelli e Courtney Gano, ed è un bel segnale considerando che quest'ultima, trattenuta negli Usa fino a martedì, era arrivata a Praga solo nel pomeriggio per unirsi alle compagne. Sbarcata dall'aereo, entrata in campo, home run. Le forlivesi approdano alla seconda fase imbattute e partono da un +2 in classifica che le mette in buona posizione nel cammino verso la finale: basterà vincere due incontri dei prossimi tre per essere sicuri di giocare per l'oro, mentre con due sconfitte entrerebbe sicuramente in gioco il conteggio dei confronti diretti e dei punti fatti e subiti, e tutto diventerebbe più complicato.

Questo il calendario delle partite

Giovedì ore 11.45: Poderi dal Nespoli - Team New Zealand

Giovedì ore 20.30: Poderi dal Nespoli - Terrasvogels (HOL)

Venerdì ore 20.30: Poderi dal Nespoli - Joudrs Praga (CEC)