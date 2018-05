Softball, debutto vincente per la Poderi dal Nespoli con Maurizia Squarzi

La responsabile del progetto CavaRei, Maurizia Squarzi, anche presidente della Cooperativa Sociale Il Cammino e del Consorzio di Solidarietà Sociale di Forlì, ha effettuato il lancio inaugurale per il campionato di Serie A1 di softball a Forlì sabato scorso. Usanza molto in voga negli Stati Uniti, dove si vedono VIPs di ogni calibro - dai cantanti fino al presidente - essere ospiti dei club di Maior League per fare il primo lancio della partita, il Softball Forli ha deciso di dedicare questo spazio agli amici di CavaRei, con cui collabora da tempo. Il lancio è stato decisamente di buon auspicio visto la prima doppietta stagionale della Poderi dal Nespoli Softball Forlì nel derby contro le Bluegirls di Bologna. Prossimo appuntamento per le neo Campionesse italiane è in casa delle avversarie storiche di Bussolengo (Verona) sabato alle 17.