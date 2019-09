Softball, doppio fondamentale impegno per la compagine forlivese

Doppio impegno, Final Four di Coppa Italia e Final Four Under15 è il sabato che attende il Softball Forlì. La Poderi dal Nespoli a Bussolengo per difendere la Coppa Italia conquistata nel 2018 e le ragazze della Giovane Strada a Bollate per la Final Four che assegnerà il titolo di campione d’Italia Categoria UNDER15.

E' il fine settimana che chiude la stagione del softball e mette in palio gli ultimi trofei. Ce ne sono ben quattro: la Coppa Italia seniores e i tre campionati delle categorie giovanili, e tutti vengono assegnati con la formula della "final four". Il Softball Forlì è impegnato con due squadre: la Poderi dal Nespoli difende la Coppa Italia di cui è detentrice, mentre la formazione Under15, sponsorizzata Giovane Strada, torna per il secondo anno consecutivo alle finali di categoria. Procediamo con ordine.

La Final Four di Coppa Italia si disputa a Bussolengo e, oltre alla formazione ospitante fresca vincitrice del titolo italiano, vede in lizza Bollate, Saronno e appunto Forlì. Per coincidenza, gli accoppiamenti di semifinale sono gli stessi delle due semifinali scudetto, vale a dire Bussolengo - Saronno e Bollate - Forlì.

Sarà quindi la ottava volta che le romagnole incroceranno le mazze contro le milanesi, e c'è poco di nuovo da aggiungere a quanto già è stato detto e scritto. Il bilancio stagionale dice cinque successi a due in favore di Bollate: a fine aprile Forlì aveva vinto in trasferta il primo doppio confronto, ma poi le milanesi hanno messo a segno un filotto di cinque vittorie, le due del girone di ritorno e le tre della semifinale scudetto. Eppure il pronostico non è poi così tanto sbilanciato in favore di Bollate: entrambe le formazioni hanno infatti il serbatoio delle energie in riserva, e se Forlì è uscita sinceramente ammaccata dalle semifinali, più nel morale che nel fisico, anche Bollate ha subito lo stesso trattamento in finale scudetto, e potrebbe aver smarrito qualcuna delle certezze che l'avevano aiutato prima a vincere la Coppa Campioni e poi a spazzar via la Poderi dal Nespoli nei playoff. Come sempre in queste situazioni e con questo genere di contendenti, si giocherà sul filo dei nervi e della freddezza, e le sorti del match si decideranno soprattutto su qualche exploit individuale.

La prima semifinale è fra Bussolengo e Saronno ed inizia alle 15. La seconda, quella che vede impegnata la Poderi dal Nespoli, prende il via 45' dopo il termine del match precedente. Sempre a 45' di distanza dalla conclusione, le due formazioni vincitrici daranno vita alla Finale che assegna il trofeo.

Da regolamento di coppa, il lanciatore straniero può giocare solo una delle due partite: con Sarah Pauly più in condizione di Cacciamani, è verosimile che Forlì schieri l'americana contro Bollate, mentre la maceratese terrebbe la pedana nell'eventuale match conclusivo.

Nell’altro importante appuntamento che si svolgerà quasi in concomitanza a Bollate la formazione UNDER15 targata Giovane Strada riprova a distanza di un anno a fare un altro passo nella Final Four che assegna il titolo italiano di categoria. Le ragazze che saranno guidate per l’occasione da Patrizia Vitaliani e Milva Rossi puntano a migliorarsi lo scorso anno si erano fermate in semifinale battute dalle Bolognesi del Pianoro, sabato in semifinale dovranno vedersela con un'altra formazione emiliana il Collecchio Softball.

La Giovane Strada ha chiuso imbattuta la regular season alle sue spalle il Collecchio a due lunghezze che sono le due gare nelle quali le forlivesi hanno avuto la meglio 6-5 e 8-3 i risultati degli incontri. Certamente sabato sarà un'altra partita in palio c’è l’accesso alla finale dove quasi sicuramente il Monzesi Bollate che aprirà la giornata affrontanto le piemontesi dell’Avigliana ha tutti i favori del pronostico. Monzesi che cercherà di mantenere il titolo italiano di cui le detentrici ben cucito sulle proprie divise.

Novità 2019 : in queste finali la Federazione ha previsto che tutte le gare verranno trasmesse in streaming sui canali Youtube della FIBS. Ricordiamo che sui tre campi di Bollate oltre alla final four di UNDER 15 si svolgeranno in contemporanea anche le Final Four della categoria UNDER12 E UNDER18 e anche queste gare saranno trasmesse.in streaming

Oltre Bollate che sarà presente con una squadra in tutte e tre le categorie anche il Collecchio avrà una formazione che scendere in campo in tutte le categorie.

CAMPIONATO NAZIONALE SOFTBALL A1

FINAL FOUR DI COPPA ITALIA 2019

ORE 15,00 BUSSOLENGO - SARONNO

ORE 17,30 BOLLATE - PODERI DAL NESPOLI FORLI’

ORE20,00 VINCENTE GARA 1 -- VINCENTE GARA 2

CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE CATEGORIA UNDER 15

ORE 10,30 MONZESI BOLLATE - AVIGLIANA BEES

ORE 12,30 COLLECCHIO SOFT - GIOVANE STRADA SOFTBALL FORLI’

ORE 15,00 VINCENTE GARA 1 - VINCENTE GARA 2