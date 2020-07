Softball, esordio casalingo vincente per Forlì: doppietta ai danni della Sestese

La Poderi dal Nespoli bagna l’esordio casalingo con una doppietta ai danni della Sestese e consolida la prima posizione solitaria in classifica. La formazione guidata da Giulio Brusa ha chiuso gara 1 anticipatamente alla quinta ripresa con il risultato di 9-1 mentre in gara 2 è stato necessario giocare tutti e sette gli inning ma il risultato, mai stato in discussione, ha visto le forlivesi prevalere per 4-1 sulle toscane. Nell’altra gara del girone B il Pianoro ha vinto i due incontri in casa del Collecchio (7-9 gara 1 e 8-10 gara 2. punteggi che parlano di un equilibrio in campo fra le due formazioni). Sabato altro impegno casalingo per la Poderi dal Nespoli, sarà il Collecchio l’avversario di turno per l’ultima giornata del girone di andata.

Gara 1

Gara 1 ad affrontare Cacciamani in pedana per Forlì viene schierata come da pronostico la giovane Pergola. La sfida si apre con un lungo triplo di Grifagno che viene spinta a casa dal singolo di Carlotta Onofri, segue Piancastelli in base su ball, dopo un eliminazione al volo di Ricchi e un colto rubando sulla tersa base di Onofri C. il singolo di Cacciamani porta a casa il secondo punto con Piancastelli per il 2-0 iniziale. Cacciamani controlla le mazze avversarie il primo corridore in base per la sestese si vede al 4 inning su base per ball.

Al terzo inning riparte il lineup forlivese e il leadoff Grifagno apre con un singolo, segue Onofri Carlotta in base su colpito, Piancastelli con un singolo spinge a casa Grifagno per il 3-0. Ricchi batte una lunga volata al centro che cade dal guanto dell’esterno i corridori si muovono e a basi piene la volata di sacrificio di Cacciamani porta Carlotta Onofri a segnare il quarto punto forlivese. Nel box si presenta la sorella Veronica che con un doppio sulla linea di sinistra del foul porta a casa altri due punti che portano il punteggio sul 6-0 a fine terzo inning.

Al quarto inning la Poderi dal Nespoli accorcia i tempi per chiudere l’incontro con due out e Grifagno in prima per base su ball, a Piancastelli viene data base intenzionale, segue Ricchi che colpisce piena il lancio di Salvatici subentrata in pedana a Pergola e spedisce la pallina oltre la recinzione confezionando così un Home Run da tre punti per il 9-0.

A risultato oramai acquisito Cacciamani alla 5 ripresa concede la prima valida dell’incontro, c’è il cambio in pedana entra Banchelli a sostituire Cacciamani, Banchelli concede due basi ball e riempie le basi. La difesa forlivese si chiude e prima su smorzata elimina il corridore a casa ma poi una battuta insidiosa sul seconda base si tramuta in valida ed entra il primo ed unico punto delle toscane. Un ottima copertura del terza base su battuta di Martini chiude l’inning e l’incontro sul punteggio di 9-1 per la Poderi dal Nespoli.

I numero della gara: Poderi dal Nespoli 9 punti 8 valide 0 errori ; Sestese 1 punto 2 valide ed 1 errore.

Gara 2

Gara 2 in pedana per le forlivesi Carlotta Onofri difronte a Balloni Stefania. La gara appare subito diversa dal primo incontro. La prima valida è della Sestese al 2° inning, riesce a portare il corridore in terza ma un doppio gioco difensivo forlivese, battuta al centro di Baroncini raccolta al volo da Ricchi che poi spara a casa base un missile a Piancastelli che tocca ed elimina l’accorrente Salvatici dalla terza e chiude l’inning.

La prima occasione delle forlivesi è alla terza ripresa la Poderi riesce a riempiere le basi due basi ball e un errore mettono Ricchi nel box ma la bella presa la volo dell’esterno destro chiude la ripresa. Nell’inning successivo le fiorentine portano un corridore in terza base ma Cerioni in difesa chiude l’inning con la terza eliminazione. Nel parte bassa dell’inning è Cacciamani ad aprire le segnature, con un Homerun al centro segna il primo punto, segue Maroni che conquista la base con un singolo e dopo un avanzamento segna sul singolo di Cerioni per il parziale 2-0. All’inizio della quinta ripresa le toscane accorciano con Bernardini per lei un doppio poi viene spinta a casa della valida di Mattioli. Con il punto del pareggio in base Cacciamani rileva Onofri in pedana e chiude l’inning con un K sulla olandese Versluis. 2-1 il parziale.

Nella seconda parte dell’inning la Poderi come punzecchiata reagisce e dopo un doppio di Veronica Onofri la lunga battuta di Piancastelli un HomeRun che supera il tabellone segnapunti ristabilisce e allunga le distanze 4-1 il nuovo parziale. Nell’ultima ripresa la settima la Sestese riprova a farsi sotto porta i corridori in seconda e terza ma la difesa forlivese chiude tutte le serrande e la gara termina sul punteggio di 4-1 per le ragazze di Brusa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In questo caso i numeri della gara Poderi dal Nespoli 4 punti 7 valide 0 errori Sestese 1 punto 5 valide e 2 errori parlano di un incontro equilibrato dove i due fuoricampo di Cacciamani(1 punto) ad aprire le segnature e di Piancastelli (2 punti) a ristabilire le distanze hanno certamente inciso sul punteggio a favore delle romagnole.