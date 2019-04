Softball, tre forlivesi vestiranno la maglia azzurra per il test amichevole contro il team All Stars

Tre giocatrici del Softball Forlì vestiranno la maglia azzurra. Coach Enrico Obletter ha convocato anche Ilaria Cacciamani, Erika Piancastelli e Beatrice Ricchi per l'amichevole che vedrà la nazionale sfidare il team All Stars il 18 aprile alle 19 sul campo del Collecchio Baseball Softball. Il test match servirà al manager dell'Italia per valutare l'attuale stato psico-fisico delle proprie altlete in vista dei prossimi impegni. Alla guida del gruppo All Stars, principalmente composto dalle straniere che giocano nel nostro campionato, ci sarà il manager Andrea Longagnani che, con qualche ulteriore innesto di giocatrici locali e non, avra una rosa di 14 ragazze pronte a metter a dura prova le azzurre. Sono complessivamente 14 le giocatrici convocate, tra cui figurano le tre mercuriali.