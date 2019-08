Softball, Forlì superlativa: batte Terrasvogels e vola in finale di Coppa delle Coppe

Capolavoro della Poderi dal Nespoli. La compagine mercuriale con la vittoria per 12-0 ai danni delle olandesi di Terrasvogels, abbiamo conquistato aritmeticamente la finale di Coppa delle Coppe in programma sabato. Nel pomeriggio Forlì aveva sconfitto la rappresentativa della Nuova Zelanda per 5-0.