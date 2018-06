Softball, inizia con una trasferta il girone di ritorno di Forlì

Riprende il campionato di serie A1 softball, dopo la sosta del week precedente che ha lasciato posto alla nazionale che ha affrontato in un test amichevole la nazionale Venezuelana, prossima avversaria ai mondiali, per la cronaca la sfida si è conclusa con una vittoria a testa, nel team Italia erano presenti anche due atlete della formazione Forlivese la lanciatrice Ilaria Cacciamani e l’esterno Beatrice Ricchi.

Come dicevamo riprende il campionato con la prima giornata del girone di ritorno, girone di ritorno che si concluderà il 7 luglio, poi dopo la pausa per le nazionali e le coppe di club si giocherà ai primi di settembre l’intergirone 12 gare in tre fine settimana che serviranno a definire le squadre che avranno diritto a giocarsi i play-off e lo scudetto 2018. I risultati fin ad ora espressi dalle squadre forse hanno delineato le possibili due capo liste dei gironi ma alle loro spalle la lotta per la seconda piazza è ancora tutta aperta.

Sabato la Poderi dal Nespoli alla sua terza gara in trasferta consecutiva salirà a Bologna per il derby della via Emilia e andrà a fare visita alla formazione delle Blue Girls Bologna. Gara uno è prevista per le 14 la seconda gara a seguire. All’andata, alla prima di campionato, giocata a Forlì si imposero le romagnole 2-1 in gara 1 e 8-2 in gara 2, in classifica di girone le Bolognesi ora si trovano al quarto posto a due gare della forlivesi piazzate al secondo posto fra loro le venete del Castelfranco che seguiranno con un occhio di riguardo l’andamento di queste due gare.

La formazione Bolognese che non dovrebbe mostrare novità nell’organico stà cercando di rimanere in scia con l’alta classifica per un posto alla postseason, in pedana presenta la coppia McKenna e Ronchetti ambedue vantano due vittorie a testa con l’americana in netto vantaggio, rispetto alla compagna, sugli strike-out. Nel Box la più pericolosa è l’Aretina Giada Giannini con una media battuta di .387 ma da maneggiare con cura è certamente la friulana Ex Forlì Eva Trevisan sempre pericolosa agli appuntamenti importanti.

Nella Poderi dal Nespoli ci dovrebbe essere il rientro di Elda Ghilardi, dopo il recupero dall’infortunio alla mano, mentre non sarà certamente al cento per cento l’Americana Aldrete che lamenta qualche acciacco muscolare.

In tutte le classifiche battuta, lancio e difesa la differenze fra le due squadre è minima e sono quasi sempre appaiate con un leggere vantaggio a favore della Poderi dal Nespoli, lasciando così il pronostico alquanto incerto alla vigilia.

Le altre gare del girone B prevedono il Bussolengo ricevere in casa le marchigiane del Montegranaro, mentre domenica alle ore 13:00 sarà la volta del Castelfranco impegnato in toscana sul campo della Sestese.

Il girone A prevede il derby della varesina il Caronno riceverà la visita della capolista Bollate, in caso di doppia vittoria Bollatese, netto diventerebbe il distacco delle milanesi dal gruppo delle inseguitrici, mentre dietro si farebbe più incerta la corsa alla post season. Seguono le gare fra Collecchio e Nuoro e Saronno contro Old Parma con Collecchio e Saronno che giocheranno con un orecchio al derby lombardo in ottica post season.