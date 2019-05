Softball, inizia la volata finale: Forlì in campo dodici volte in due settimane

Il campionato di softball lancia la volata finale. Nell'arco di due settimane si disputeranno i cinque doppi match rimasti in calendario, e si cercherà anche di recuperare le numerose partite rinviate. La Poderi dal Nespoli Forlì non sarà da meno delle altre: incluso un match di recupero, tra l'1 e il 15 giugno la squadra forlivese scenderà in campo dodici volte, dieci delle quali sul proprio diamante. Si comincia con questo week end, sabato al "Buscherini" contro Collecchio e il giorno dopo a Pianoro; si prosegue con un altro fine settimana tutto casalingo e denso, al sabato il "classico" con Bollate e la domenica il recupero contro Caronno; mercoledì 12 l’anticipo di Parma – Forlì del 3 agosto che si giocherà a campo invertito a Forlì, e impegnativa chiusura sempre a Forlì contro Saronno, attualmente terza forza della A1. Poi spazio alla Nazionale, il campionato tornerà in scena a fine agosto con i playoff scudetto. Ovviamente, per le quattro che si saranno qualificate.

Evento che, per la squadra forlivese, al momento ha buone probabilità di verificarsi. Più a sentimento che con la ragione, si può dire che con quattro, massimo cinque successi nelle dodici partite che le restano, Forlì si garantirà l'accesso alla post-season. Le ragazze di Calixto Soça hanno un buon margine sulla quinta in graduatoria, che per ora è Castelfranco, tra l'altro appena battuto a domicilio: ma le partite da recuperare sono ancora tante, e la situazione difficile da inquadrare.

Ovviamente, l'ottimismo della ragione suggerisce orizzonti positivi. Forlì sta brillando in tutti i fondamentali, e l'ultima arrivata, il catcher americano Lindsay Thomas, ha ulteriormente rinforzato un attacco già frizzante di suo. Thomas sta già battendo .421, con legnate lunghe (due doppi e due fuoricampo), e il suo inserimento al quarto posto nell'ordine di battuta, fra Piancastelli e Ricchi, ha di fatto reso un mezzo suicidio l'abitudine presa da tutti i manager di concedere base intenzionale a Piancastelli. Anche la difesa si sta stabilizzando, e nel girone di ritorno ha ridotto al minimo gli errori, mentre nel cerchio del lanciatore la coppia Cacciamani-Pauly è quella che mette assieme le migliori statistiche combinate. Le uniche note negative vengono dall'infermeria, dove Cerioni e Laghi aspettano di smaltire i loro infortuni.

E ora sotto con le ultime due settimane. Nell'immediato, la Poderi dal Nespoli se la vede con Collecchio, penultimo in campionato. Si gioca sabato pomeriggio a Forlì, con garauno alle 18 e garadue a seguire. La formazione parmigiana ha il suo punto debole nella pedana di lancio, dove l'americana Stiene subisce molte valide, molte basi ball concesse, e il suo "zero" nella casella delle vittorie è una cifra eloquente più di qualsiasi altra. In attacco l'unica a distinguersi è l'altra americana, Logan Moreland, quinta mazza assoluta della A1 con il suo .404 di media battuta e un eccellente .569 di media arrivi in base. La continuità di rendimento del catcher Elena Chiesa e alcuni lampi delle giovani Gerbella e Colonna non sono bastate a rendere più tranquillo il cammino delle emiliane, che tutto speravano fuorché di trovarsi in piena bagarre salvezza assieme a Caserta e Caronno.

Domenica pomeriggio Forlì andrà in trasferta sul diamante di Pianoro: garauno è avrà inizio alle 14, e seconda gara 45' dopo. La squadra bolognese è quella con il risultato più deludente dell'intero campionato. Partite con ambizioni di playoff, capaci di sconfiggere Bussolengo alla prima giornata, le Blue Girls hanno lasciato per strada punti preziosi, spesso per un'inezia, spesso anche per pura iella, spesso con rimpianti: ma i playoff sono ormai lontani. Tanti errori in difesa hanno spesso vanificato le buone prove delle lanciatrici Floyd e Ronchetti, mentre un infortunio ha tenuto fuori a lungo Eva Trevisan, miglior giocatrice della squadra. I nomi sono di pregio, da Brandi a Parisi, da Sheldon a Collina, ma tutto quel che poteva andare storto l'ha fatto. Resta un avversario ostico in senso assoluto, contro cui Forlì farà bene a tenere alta la guardia.