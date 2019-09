Softball, la Giovane Strada vince e prosegue il cammino nelle finali nazionali 

Sabato scorso si è disputata la prima fase dei play off del campionato giovanile di categoria Under15. La formazione targata "Giovane Strada" composta da ragazze di Forlì e Valmarecchia era impegnata in un concentramento a tre, ospitato sul diamante di Villa Verucchio. Le romagnole hanno affrontato e battuto nell'ordine Caronno 10-4 e Anzio 9-0, qualificandosi così per le semifinali.

Nel primo match, contro il Caronno, la lanciatrice partente è stata Lucrezia Moretti la quale, dopo un inizio problematico, ha fornito una bella prova di carattere, reagendo e contenendo le avversarie. E' stata poi rilevata da Virgina Mambelli, che ha chiuso efficacemente la partita. A ricevere dietro al piatto è stata Giulia Malagoli, brava nel guidare il gioco. A parte qualche difficoltà iniziale, tutte le ragazze sono state molto presenti e hanno saputo sfruttare ogni errore della difesa avversaria: i lanciatori sono stati ben sostenuti da un’ottima difesa, e l'attacco ha fatto il resto, chiudendo l’incontro con un punteggio in doppia cifra, 11-4 il finale per la Giovane Strada.

L'avversario delle romagnole nella seconda partita è stato l'Anzio. In pedana ha iniziato -bene- Virginia Mambelli; l'ha poi rilevata Marwa El Hilali, che è entrata subito in partita e non ha concesso nulla alle mazze avversarie. Tra le altre, buone prestazioni anche per Giulia Versari e Blanca Guerzoni, entrate a metà partita a sostituire le compagne. In attacco le forlivesi si sono fatte sentire subito e già al primo inning hanno scavato il solco decisivo, che le avversarie non hanno più saputo colmare: il match si è chiuso in anticipo per "manifesta inferiorità" sul punteggio di 9-0. Citazione doverosa per Giulia Malagoli, autrice di un fuoricampo interno. E complimenti meritati a tutte le ragazze, in campo e in panchina, soprattutto per la positività con la quale hanno affrontato il doppio incontro e l'impressione di "squadra" che sono riuscite a trasmettere.

Ora la Giovane Strada è attesa dal concentramento di semifinale, che si gioca sabato a Bollate contro la squadra di casa ed il Friul81. Il triangolare inizia alle 12.30 con Forlì - Bollate; il Friul81 giocherà prima con la vincente del primo match e poi con la perdente. Le prime due in classifica vanno alla Final Four del campionato Under15, da disputarsi sabato 28 ancora a Bollate.