Softball, la Libertas Giovane Strada chiude il campionato col terzo posto

Si è conclusa in semifinale la stagione della formazione cadette del softball Forlì. La formazione della Libertas Giovane Strada Softball Forlì nata dalla collaborazione fra le società Softball Club Forlì e Valmarecchia Baseball e Softball che nel 2018 ha permesso di mettere ij campo oltre 20 ragazze di categoria under 16 suddivise in due formazioni che nel campionato regolare hanno ottenuto il terzo posto nel girone Emiliano- Romagnolo.

Alle fine della regular season per poter accedere alla fase nazionale si sono trovate prima a disputare una gara di qualificazione contro la formazione del Macerata softball vincendo 9-0. Poi nel concentramento degli ottavi perdendo gara uno contro la formazione del Pianoro ma poi riscattandosi contro la squadra del Caronno vincendo al tie break per 9-8 hanno staccato il biglietto per i quarti di finale e anche qui si sono ripetute perdendo gara uno contro il Bollate per 0-4 ma vincendo gara due contro le padrone di casa del LaLoggia per 5-3 e hanno così acquisito il diritto a disputare la Final Four per l’assegnazione del titolo italiano di categoria.

Domenica scorso a Bollate la cavalcata si è fermata in semifinale contro la formazione del Pianoro dove veniva sconfitta per 2-1 in una gara giocata sempre sul filo del rasoio, passata in vantaggio al secondo 1-0 la formazione romagnola, si è fatta raggiungere e superare al terzo inning complici due errori che hanno permesso alle Bolognesi di passare in vantaggio 2-1 e seppur battendo di più sei valide contro una delle avversarie e lasciando ben otto giocatori sulle basi alle forlivesi è mancata la battuta al momento giusto per aggiudicarsi l’incontro e si sono così dovute accontentare del terzo posto. Il titolo poi in finale è andato alla pluridecorata formazione del Bollate che batteva le emiliane per 5-0.

Un bel terzo posto per la Libertas Giovane Strada che ripaga l’impegno delle due società dei tecnici delle atlete e delle famiglie che in questi anni hanno e stanno portando avanti un progetto all’ombra della formazione maggiore della Poderi dal Nespoli costruendone il futuro prossimo venturo.