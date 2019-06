Softball, la Poderi dal Nespoli centra l’acceso ai play-off: è la sesta volta consecutiva

Ancora un doppio turno per la Poderi dal Nespoli. La squadra di softball forlivese giocherà due doppi match sul diamante di casa, presso il Polisportivo "Buscherini". Sabato è in programma la sfida contro Bollate inizio ore 16:00 , mentre domenica pomeriggio sarà Caronno, inizio ore 15:00 a far visita alle romagnole. La Poderi dal Nespoli centra l’accesso ai play-off, alla luce dei recuperi effettuati fra martedì e giovedì la Poderi dal Nespoli senza giocare ha acquisito la certezza matematica dei play-off. La formazione del Castelfranco l’unica che matematicamente teneva ancora in scacco le forlivesi pareggiando contro le BlueGirls Bologna è salita a 13 sconfitte contro le 5 della Poderi alle quali anche sommando le otto gare che mancano alla fine della regular season le forlivesi andrebbero a 13 sconfitte pari con le venete ma guardando gli scontri diretti 4-0 a favore di Forlì la matematica conferma che la Poderi centra l’accesso ai play-off 2019.sesta volta consecutiva dal 2014.

I playoff sono praticamente in ghiaccio, dunque, e Forlì andrà alla post-season per la sesta volta consecutiva dal 2014 e la diciottesima dal 1998. Da quale posizione partirà, invece è ancora da stabilire. Il primo posto del Bussolengo appare al sicuro, il quarto del Saronno molto probabile, rimane il secondo posto che è diventato una questione tra Forlì e Bollate due sono le lunghezze che separano le due . Lo scontro diretto giunge a proposito per dare la risposta che manca. Con un pareggio, la Poderi dal Nespoli resterebbe avanti sia in classifica, sia nel calcolo degli scontri diretti; e arrivando seconde, le romagnole avrebbero il lieve vantaggio di giocare una eventuale quinta partita di semifinale sul proprio diamante. Sarà un match diverso da quello di andata, quando la Poderi dal Nespoli fece bottino pieno in trasferta; saranno anche diverse le squadre che si affronteranno: Forlì ha una Cerioni in meno (al massimo è possibile un utilizzo parziale in questa finale di stagione) e una Lindsay Thomas in più, mentre Bollate recupera Amanda Fama, il suo miglior battitore, ed il catcher Elisa Cecchetti, che garantisce maggior continuità dietro il piatto di casa base.

Il play ball di garauno è alle 16: in pedana andrà Ilaria Cacciamani per Forlì cui probabilmente il manager milanese opporrà Riboldi. Nella ripetizione si sfideranno l'azzurra Greta Cecchetti (Bollate non ha il lanciatore straniero) e l'americana del Forlì Sarah Pauly, che fino all'anno scorso erano compagne di squadra. All'andata Pauly era motivatissima, giocò una partita splendida, e conoscendola farà di tutto per ripetersi. Nel match domenicale la Poderi dal Nespoli se la vede con la Rheavendors Caronno. Si tratta del recupero dell'incontro del 5 maggio, rinviato per il maltempo.

Non sarà una partita semplice. Caronno vale più della sua classifica, ma ha fatto un campionato nel segno della discontinuità, e si trova impelagato nella lotta per la salvezza nonostante si tratti dello stesso gruppo che gioca insieme da tempo e che negli ultimi anni è sempre arrivato ai playoff. Ma Caronno ha anche la difesa statisticamente una delle migliori della A1, ed è capace di veri exploit, come le due sconfitte stagionali inflitte a Bollate: è questo a dare la misura del suo potenziale.

Play ball di garauno fissato per le 15, con garadue a seguire. In pedana i duelli sono scontati: Durot contro Cacciamani, Juarez contro Pauly. Per la Poderi dal Nespoli sarà un match che richiederà pazienza e soprattutto concentrazione: la lezione di Pianoro (da dove domenica scorsa le forlivesi sono uscite con una sconfitta al passivo) è che gli errori sono sempre costosi, specialmente contro formazioni che non regalano nulla.