Softball, la Poderi dal Nespoli chiude con un pareggio il girone di andata

La Poderi dal Nespoli chiude con un pareggio il girone di andata del massimo campionato di softball. In trasferta, le forlivesi non sono riuscite ad andare oltre al pareggio contro la Metalco Thunders di Castelfranco Veneto. Con la vittoria scontata del Bussolengo sulla Sestese ed il pareggio in casa delle Blue girls contro il fanalino di coda Montegranaro, la classifica resta immutata a parte l’allungo del Bussolengo, seguito dalla Poderi dal Nespoli con 6 vinte, dalla Metalco con 5 vinte, dalle Blue Girls con 4, dalla sestese con 3 ed infine chiude Montegranaro con 2 vittorie. Nel girone A il Bollate continua a vincere, questa volta è toccato al Nuoro che viene liquidato con due manifeste, alle spalle il Caronno cede una gara al Saronno che viene così raggiunto in classifica dal Collecchio che vince il derby parmense con l’Old Parma aggiudicandosi ambo gli incontri che gli consentono di rimanere agganciato alla posizioni di testa. Adesso il campionato si ferma il prossimo fine settimana come da programma, ci sarà anche l’impegno della nazionale impegnata in un doppio confronto che la vede opposta a Caronno alla nazionale Venezuelana. Si riprenderà il 9 giugno con la prima giornata del girone di ritorno. La Poderi dal Nespoli sarà ancora impegnata in trasferta sul campo delle Blue Girls Bologna.

Le partite

Gara 1 vede difronte in pedana per le romagnole Cacciamani opposta alla pitcher americana Knapp. La Poderi parte aggressiva, il leadoff Carlotta Onofri sul conto pieno batte un singolo, Grifagno viene eliminata senza portare avanti la compagna, ci pensa Aldrete con un lungo triplo a far segnare il primo punto ad Onofri, segna poi lei stessa il 2-0 sulla valida di Ricchi. Al terzo inning altro punto forlivese questa volta Aldrete fa tutto da sola batte la palla oltre la rete per il parziale 3-0, nell’inning successivo altre tre valide che valgono altri due punti per il 5-0 che portano al cambio in pedana per le venete esce Knapp sostituita da Accordi. Forlì non allenta la presa e al quinto inning batte quattro valide e complice 2 errori avversari si porta sul 10-0. Nella seconda parte dell’inning la reazione delle padrone di casa che colpiscono due valide sull’entrante Zanotti e favorite anche da due errori delle forlivesi segnano 3 punti, ma punti che non bastano e l’incontro si chiude sul risultato di 10-3 al quinto per la Poderi dal Nespoli. Quattordici le valide forlivesi contro le cinque delle venete, da segnalare il 2 su2 di Aldrete (triplo e HR), il 4 su 4 di Ricchi con tre punti battuti a casa così come Grifagno che batte due doppi su quattro turni.

Gara 2 in pedana per le venete viene riproposta Accordi mentre Carlotta Onofri è il pitcher per la Poderi. Il primo inning sembra la copia di gara uno le romagnole subito aggressive riempiono le basi ma non riescono a concretizza il punto. Anche il primo inning veneto chiude a zero grazie alla bella giocata di Ricchi sul doppio di Sbrissa che tenta la corsa fino in terza ma viene colta fuori dalla perfetta assistenza dell’estero forlivese. Al secondo inning la Poderi lascia altre due corridori in base senza un nulla di fatto mentre passano le padrone di casa che con tre valide portano a casa due punti. Al terzo inning le ragazze di Calixto riportano la parità grazie al singolo di Maroni che a basi piene spinge a casa i due punti del pareggio. Nella seconda parte dell’inning le Thunders torna in vantaggio 3-2 il parziale. Ultima grossa occasione è per le forlivesi sulla rientrante Knapp che rileva Accordi in pedana, al sesto inning sfruttando due errori avversari le romagnole riempiono le basi ma la battuta la centro di Ricchi viene presa al volo dall’esterno e si chiude la ripresa, con il punteggio fisso sul 3-2 risultato questo che non cambierà nell’ultimo inning dando così la vittoria alla Metalco, lasciando lo staff forlivese rammaricato per i ben 14 corridori lasciati sulle basi.