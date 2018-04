Softball, la Poderi dal Nespoli premiata in Regione dopo la vittoria in Coppa Italia

"In Emilia-Romagna lo sport vince sempre, soprattutto quando a praticarlo ai massimi livelli sono atleti dilettanti, che affrontano le competizioni sportive per pura passione". Lo ha affermato il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, in occasione della premiazione con una targa ricordo - lunedì a Bologna nella sede di viale Aldo Moro – della Poderi dal Nespoli, la squadra di softball femminile di Forlì, reduce dal fresco trionfo di sabato scorso nella final four di Coppa Italia.

“Stiamo investendo moltissimo- ha sottolineato Bonaccini- sulla promozione dello sport di base, finanziando con un bando ad hoc la realizzazione di nuovi impianti, ma anche sulle più importanti manifestazioni sportive di carattere nazionale ed internazionale in programma sul nostro territorio. Soprattutto crediamo fermamente in quelli che, a torto, vengono definiti sport minori. Viviamo in una regione nella quale circa 3 milioni di persone praticano una disciplina sportiva almeno una volta alla settimana: è un fatto molto importante, anche perché oltre all’aspetto agonistico, fare sport significa mantenersi in salute e risparmiare sui costi della sanità”.

La delegazione della squadra forlivese, una delle più titolate a livello italiano ed europeo, era accompagnata all’incontro di lunedì dal presidente Giovanni Bombacci, dal coach Giulio Brusa, dal manager-allenatore Soca Calixto e dall’assessore allo Sport del Comune di Forlì, Sara Samorì. “Dopo la vittoria in Coppa Italia - ha affermato Bombacci - il prossimo obiettivo è la Premier Cup 2018, l’equivalente della Champions del calcio, che ospiteremo proprio a Forlì dal 20 al 25 agosto prossimi, con 10 squadre in lizza a contendersi il titolo. Sabato prossimo inizia pure il campionato italiano 2018, e noi puntiamo a confermare il trionfo dell’anno scorso“.

La squadra forlivese, nelle cui fila milita anche la campionessa californiana, Annie Aldrete, 23 anni, nel suo ricco palmarès vanta quattro titoli italiani della massima serie, nove Coppe Italia, tre vittorie in Premier Cup e cinque in Coppa delle coppe.