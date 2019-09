Softball, la Poderi dal Nespoli torna da Bollate con due sconfitte. Ora serve l’impresa

Avvio negativo dei play-off per la Poderi dal Nespoli. Perde le prime due gare (la serie è al meglio dei cinque incontri in casa del Bollate e sabato prossimo a Forlì deve cercare l’impresa per ribaltare la serie. In Gara 1 la Poderi dal Nespoli trova subito in vantaggio alla prima ripresa con Maulden in base-ball, spinta in seconda dal sacrificio di Grifagno un out, a Piancastelli viene dato l’intenzionale, il secondo out viene fatto su battuta di Gano e scelta difesa su Piancastelli in seconda, sulla prima valida dell’incontro di Ricchi entra il vantaggio di Forlì. Al cambio campo dopo la base-ball al leadoff bollatese Andrews, Cacciamani mette strike out l’americana Show, concede base ball a Fama, incassa la prima valida da Elisa Cecchetti e sul conto di due out e basi piene viene colpita duro da Lara Cecchetti che con un doppio svuota le basi per il 3-1 Bollatese.

Praticamente la partita inizia e finisce qui, Greta Cecchetti rende l’attacco forlivese irriconoscibile rispetto al campionato e ad una settimana fa, solo un’altra valida concessa per un totale di un misero 2 battute valide nell’incontro. Cacciamani in pedana seppur mette a segno 8 strike contro i 5 della compagna di nazionale, alla fine concede 6 valide contro 2, al terzo inning un fuoricampo dalla americana Show porta il risultato sul 4-1 ed infine al 5 inning complice l’unico errore della difesa forlivese incassa il quinto punto della partita. 5-1 il finale di una partita che a parte il primo inning ha visto un Forlì con le polveri bagnate in attacco.

Gara 2 inizia nel medesimo modo di gara 1 la Poderi dal Nespoli si porta in vantaggio al primo inning Grifagno in base per ball prima avanza sulla battuta di Piancastelli e poi corre a casa sull’errore sulla battuta di Gano 0-1 il parziale e come in gara 1 il Bollate risponde subito, prima riempie le basi con le valide di Andrews e Show e l’intenzionale a Fama, poi su una corta volata di Cecchetti Elisa c’è l’errore dell’esterno che permette ad Andrews di segnare il punto del pareggio, su basi piene la pitcher forlivese Pauly chiude l’inning con tre strike out consecutivi e con il risultato che si fissa sul 1-1. La partita passa in mano ai lanciatori che concedono molto poco alla fine saranno 3 le valide concessa a testa da Pauly per Forlì e Show per Bollate. La differenza li faranno gli errori tutti i punti saranno frutti di errori difensivi da ambo le parti alla fine si contano 4 errori per Forlì e 3 per Bollate.

Si arriva alla fine del settimo inning con il risultato fissato sul 1-1, la Poderi al tiebreak ha la prima occasione e la sfrutta porta due corridori agli angoli e sull’errore della difesa milanese Cerioni dalla terza corre per il vantaggio 2-1. Anche Forlì non è da meno negli errori anzi saranno due nell’ottavo. Il Bollate prima porta il corridore in terza con un bunt, poi sulla battuta di Andrews c’è un doppio errore su di lei che la porta Andrew in seconda base e a casa il punto del pareggio 2-2, viene data intenzionale e Show e su una smorzata involontaria di Fama, out in prima, Andrews corre dalla seconda a casa prendendo in contropiede la difesa forlivese e segna il 3-2 per il Bollate punto che decreta la fine dell’incontro. La Poderi dal Nespoli sabato prossimo deve giocarsi tutte le sue carte per cercare di continuare il cammino, il Bollate avrà a disposizione tre match point per Forlì ogni gara sarà una finale.