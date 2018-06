Softball, la Poderi del Nespoli scende in campo contro la Sestese

Ad una giornata dalla sosta per dare spazio alle nazionali le forlivesi ospitano la formazione della Sestese in due gare, gara uno ore 18 e gara due alle 20,30, che potrebbero diventare importanti in chiave classifica di girone. Le romagnole occupano le seconda piazza alle spalle del Bussolengo e vantano quattro gare di vantaggio dalla prima inseguitrice Bologna, la Sestese segue in quarta posizione assieme alle venete del Castelfranco a cinque gare dalla Poderi. Le forlivesi cercheranno di consolidare la seconda posizione con l’obiettivo di tenere lontane le inseguitrici sfruttando anche l’eventuale passo falso delle formazione bolognese delle Blue Girls che ospiterà domenica la capolista Bussolengo. Le toscane di contro vogliono uscire il prima possibile dalla zona play-out e non perdere così terreno con la parte centrale della classifica.

All’andata fra Forlì e Sestese finì in un pareggio, la Poderi conquistò gara uno 3-1 con il bel duello in pedana fra Cacciamani e Papucci per le toscane, in gara due netta vittoria delle fiorentine 7-1 con cinque punti segnati al quarto inning.

Le toscane nel girone di ritorno hanno inanellato tre pareggi consecutivi contro Castelfranco, Montegranaro e Bologna, dimostrandosi squadra grintosa e mai doma fino all’ultimo out. Ha nel suo gioiellino Mc Farland il suo giocatore di punta, con una media battuta di .382 incontenibile sulle basi con 11 base rubate su altrettanti tentativi comanda questa particolare classifica. La lanciatrice straniera Cohen con 5 vittorie ha egregiamente sostituito Monica Perry sulla pedana toscana. Nelle tre classifiche battuta, lancio e difesa la Poderi precede la Sestese. Nel box di battuta la differenza è più netta .306 di media della Poderi contro i .220 delle toscane. In pedana le due formazioni si equivalgono anche se c’è sempre da ricordare che Forlì non ha ancora schierato il lanciatore straniero, infine nella difesa le distanze si evidenziano ancor di più Forlì con 9 errori è nettamente avanti visti i 21 errori delle fiorentine.

In gara 1 per la Poderi quasi sicuro l’utilizzo di Cacciamani in pedana, per la Sestese come all’andata è previsto l’utilizzo di Papucci ex di turno, in gara 2 l’onere di affrontate l’americana Cohen sarà affidato a Carlotta Onofri.

Nelle altre gare del girone B già detta la sfida di domenica fra Blue Girls e Bussolengo, anche l’altra gara in programma fra Castelfranco e Montegranaro si giocherà domenica in casa delle venete.

Nel girone A Bollate affronta l’Old Parma, sfida testa coda, che vede le parmensi in piena zona retrocessione, il Caronno riceve la visita del Nuoro dove le varesine vorranno consolidare la seconda piazza, infine la sfida fra Collecchio e Saronno, vede le due formazioni appaiate in classifica dove un pareggio non serve a nessuna delle due se non a tenere a debita distanza la rimonta del Nuoro

CAMPIONATO NAZIONALE SOFTBALL SERIE “A1” GIRONE B

4^ GIORNATA GIRONE DI RITORNO

CAMPO : POL. BUSCHERINI

SABATO 30/06/2017

GARA 1 ORE 18:00 GARA 2 ORE 20,30