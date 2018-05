Softball, le campionesse d’Italia affrontano quelle d’Europa

Scontro al vertice nella seconda giornata di regular season la Poderi dal Nespoli farà visita allo Specchiasol Bussolengo sabato sul diamante di Bussolengo a partire dalle ore 17,00 (meteo permettendo) in palio la leadership del girone B. Contro le venete quest’anno c’è già stato un preliminare, le due formazioni si sono ritrovate in finale di Coppa Italia, finale dai due volti, una prima parte con le venete avanti 2-8 al quinto inning ed una seconda parte che vede la rimonta delle forlivesi che ribaltano il risultato e lo fissano sul 13-10 a proprio favore conquistando così il primo Trofeo della stagione 2018.

Oltre al campionato le due formazione si incontreranno ancora in Coppa dei Campioni dove Bussolengo detentore difenderà il Trofeo conquistato nel 2017 e la Poderi dal Nespoli in rappresentanza dell’Italia proverà a conquistarlo per la quarta volta.

La prime parole del tecnico forlivese Soca Calixto in preparazione delle gare di sabato sono state, “resettiamo tutto, incontreremo un’altra squadra, queste saranno altre gare”. Sicuramente saranno due gare dove le venete vorranno imporre il loro gioco, dopo una prima giornata, che seppur le ha viste vincitrici contro la neopromossa Montegranaro 4-1 e 4-3 i risultati non sono riuscite a dimostrare il loro potenziale a cui ci avevano abituate lo scorso anno.

Le venete potranno contare sul forte lanciatore statunitense Melloh Morgan che vanta anni di esperienza sia nella lega Pro Giapponese sia in quella USA, in Coppa Italia in pedana ha azzerato praticamente da sola l’attacco del Bollate con 16 strike-out ed 1 sola valida concessa. Oltre a ciò il tecnico delle veronesi Montvidas potrà disporre di un difesa ed un attacco di tutto rispetto composto da un buon numero di elementi della nazionale italiana.

La Poderi dal Nespoli arriva a questa partita si con la vittoria in Coppa Italia ma ancor di più con il doppio importante successo ottenuto sabato scorso al Buscherini contro la formazione bolognese delle Blue Girls, formazione diretta concorrente alla post season. La ragazze forlivesi conoscono bene e sono consapevoli del valore dell’avversario e salgono in veneto con l’obiettivo di sfatare il campo che negli ultimi due anni le ha sempre viste uscire sconfitte.

Tutte le atlete saranno a disposizione e lo staff tecnico romagnolo si affiderà al proprio parco lanciatori tutto italiano, Cacciamani, Onofri e Zanotti, ad un gruppo oramai consolidato di giocatrici italiane che con l’inserimento della americana Aldrete ha aumentato il proprio peso nel box di battuta.

Le altre gare del girone B, che si disputeranno domenica 06 maggio su campi non illuminati, vedranno le Blue Girls Bologna ricevere la visita della Metalco di Castelfranco con le Bolognesi vogliose di riscatto e le venete che cercheranno la conferma dopo il vittorioso avvio di stagione, a Sesto Fiorentino invece va in scena lo scontro frà la padrone di casa della Sestese e la neopromossa Montegranaro tutte e due in cerca della prima vittoria stagionale.

Nel girone A il Bollate scende in Emilia sul campo del Collecchio con tutte e due le formazioni che vorranno confermare le buone prestazione della 1^ giornata, il Caronno riceve l’Old Parma e proverà a non perdere il treno della vetta del girone, infine il Saronno ospita il Nuoro in una partita indecifrabile vista la debacle delle sarde lo scorso week-end.