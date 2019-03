Softball, netta vittoria di Forlì contro la neopromossa Caserta

Buona la prima, la Poderi dal Nespoli bagna il suo esordio in campionato con una doppia e netta vittoria sulla neopromossa Caserta Academy. Le forlivesi alla loro prima uscita stagionale si presentano già con il roster al completo e schierano Cacciamani in copia con Marone in gara 1 (ndr da quest’anno si è tornati a gara 1 riservata al lanciatore italiano) con la nuova arrivata Molden in interbase, Piancastelli parte da designata su Cerioni. Cacciamani incassa due valide delle tre subite nell’incontro al primo inning ma si riprende e con tre strike out chiude la prima parte dell’inning. Nella seconda parte Lisa Maulden si presenta con singolo, ruba la seconda, va in terza sul sacrificio di Grifagno e a casa sull’errore dell’esterno campano su volata di Ricchi che a sua volta segna il secondo punto su singolo di Cacciamani. Stesso copione al secondo inning tre strike out di Cacciamani e al cambio campo altri due punti segnati dalla Poderi spinti a casa dal doppio di Maulden, per lei 2 su 2 e 2 RBI. Il terzo inning dopo un attacco veloce del Caserta fermato da altri due strike out di Cacciamani, vede le forlivesi spingere sull’acceleratore ben 9 i punti a referto nella ripresa fra cui un fuoricampo di Cacciamani che vale 3 punti, per lei 3 su 3 nel box con 4 RBI. La quarta ed ultima ripresa dopo due strike out di Cacciamani che chiude con 10 strike out e 0 basi ball in 3.2 riprese lanciate c’è il suo avvicendamento in pedana con Banchelli che dopo una base ball raccoglie la battuta di D’Andrea e assiste in prima per l’ultimo eliminato della gara. La gara si conclude per manifesta sul punteggio di 13-0 per le forlivesi Gara due vede il debutto in maglia Forlivese della lanciatrice Sarah Pauly in copia con Piancastelli opposta alla pitcher Cubana Tornes Yilian che viene schierata con il catcher anch’essa Cubana Lozada dal Caserta I primi inning vedono la batteria forlivese tenere sotto controllo l’attacco campano 9 strike out nei prima 4 inning e solo 2 le valide concesse. Di contro l’attacco forlivese incassa meno strike out ma lascia troppi corridori in base due volte chiude a basi piene nei primi 3 inning. Al quarto Forlì apre la gara 2 valide ed 1 errore avversario fruttano i primi punti sul tabellone 3-0. Al quinto inning il Caserta accorcia con due out un errore di assistenza frutta due punti portando il risultato sul 3-2 per la Poderi, ma già all’inning successivo al sesto inning le forlivesi ristabilisco le distanze con basi piene e zero fuori per due volte la difesa del Caserta si salva con l’out su gioco obbligato a casa ma nulla può sul doppio di Veronica Onofri che sparecchia spingendo a casa 3 RBI per il 6-2 Forlivese. L’ultimo attacco vede la Pauly chiudere con altri due strike out per lei saranno 16 in 7.0 riprese lanciate 3 le valide e 3 le basi ball concesse. Debutto quindi positivo nella prima giornata di stagione, ancora un po di ruggine da togliere nei vari reparti ma già da sabato prossimo il test sarà più probante la Poderi dal Nespoli sarà in trasferta a Bussolengo in casa dei Campioni d’Italia, che per l’occasione schiereranno la pedana straniera assente al debutto di stagione.