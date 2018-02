Softball, per "Forlì città europea dello sport" arriva la "Premiere Cup 2018"

E' ufficial : Forlì ospiterà la "Premiere Cup 2018" di softball, massimo torneo per Club Europei al quale partecipano dieci nazioni con le rispettive formazioni vincitrici dei Titoli Nazionali. In questo anno che vede Forlì Città Europea dello Sport, la società forlivese della Poderi dal Nespoli Softball Forlì, Campione d'Italia 2017, sabato scorso al Congresso della Federazione Europea svoltosi a Parigi, è stata insignita dell'organizzazione di questa importante manifestazione.

Dal 20 al 25 agosto sui campi del Polisportivo Otello Buscherini 10 team europei daranno vita ad un torneo di circa 40 gare per assegnare il titolo di Campione d'Europa 2018. La formazione Forlivese con questa partecipazione porta a dieci le presenze, negli ultimi 20 anni, in questa manifestazione con un Palmares che vede tre vittorie 1997 - 2002 - 2007 e sei piazzamenti mai andati oltre il terzo posto. Da subito è partita la macchina dell'organizzazione che vede una forte sinergia con l'amministrazione pubblica per presentare al meglio la Città e gli impianti su cui si svolgeranno le gare.