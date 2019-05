Softball, senza tregua: Forlì in trasferta ad Azzano Decimo

Senza tregua e con solo una breve seduta di allenamento le ragazze di Soca Calixto sabato saranno di nuovo in trasferta questo sabato ad Azzano Decimo (Padova) dove affronteranno le formazione della Metalco Castellana, all’andata finì con una doppietta per la Poderi 5-0 e 1-0 i finali delle due gare. La formazione veneta è la squadra con meno partite giocate, 14 sulle 22 gare finora previste, le rimanti gare sono state tutte rinviate per il meteo, sulle 14 gare disputate conta 5 vittorie e anche se occupa la quinta posizione in classifica è ancora in piena zona retrocessione dovendo recuperare le gare con Bollate e con tre dirette rivali Caronno, Bologna e Collecchio.

A livello statistico la Metalco ha un attacco appena sotto quota .200 di media battuta, contro i .276 della Poderi, anche la pedana finora a una media ERA di 3.50 contro 1.26 delle forlivesi, mentre in difesa anche se il numero assoluto degli errori è 22 uno in più di Forli la percentuale sulle poche partite giocate porta la media errore a .938 ultimo posto in coabitazione con l’Old Parma. Elemento di spicco della formazione veneta l’americana con passaporto messicano Tarango Chayanne, nazionale messicana, è il miglior battitore della squadra con una media di .375 ma è anche un ottimo lanciatore media ERA di 0.88 la terza media migliore del campionato.

Il trio delle straniere vede oltre a Tarango un'altra americana Texeira e la neozelandese Scott passa portata inglese risultano come le più produttive nel box con una media battuta di oltre .300. Nel box della Poderi con l’arrivo della americana Thomas si è allungato il line-up con tre battitori di potenza uno dietro l’altro Piancastelli con .537 e 6 HR, (leader del campionato) Thomas anche se appena arrivata in quattro gare ha una media di .417 e 2 HR chiude Ricchi con .373 e 24 RBI (leader del campionato).

In pedana per le italiane le venete schierano Carlotta Salis che vanta finora due vittorie con una media ERA di 4.24 e dovrà affrontare Cacciamani che vanta 10 vittorie e 1 sconfitta ed è leader negli strike out con 130 K in 64.2 inning lanciati con una media di 14.07 in sette inning (leader del campionato). Per la partita delle straniere sarà la sfida fra Pauly per la Poderi con uno scorer di 8 vinte e 3 perse contro Tarango che vanta 3 vittorie e altrettante sconfitte. Nell’ultima gara contro l’Old Parma Tarango ha messo a segno ben 18 strike-out su 23 battitori affrontati, si delinea così una gara veloce con pochi punti

Le gare che si giocheranno sul diamante di Azzano Decimo avranno inizio alle 16 Gara 1 e 18,30 Gara 2, le altre gare della giornata, meteo permettendo, vedranno il big match Bussolengo-Saronno, la trasferta a Caserta dell’Old Parma in chiave salvezza, il derby Bollate – Caronno ed infine la delicata sfida Collecchio – Bologna per uscire dalla zona calda della retrocessione.