Softball, stagione senza respiro: Forlì in trasferta a Caronno

Senza respiro questa stagione di softball, la Poderi del Nespoli ritorna in campo mercoledì, in trasferta sul campo di Caronno Pertusella ad affrontare la formazione della Rheavendors Caronno, si gioca l’anticipo della nona giornata del girone di ritorno, gare previste inizialmente per il 10 agosto. La formazione varesina occupa attualmente la settima posizione in classifica con 5 vittorie su 16 gare disputate, posizione che condivide con la formazione dell’Old Parma, la classifica non è però attendibile, almeno dopo la quarta posizione, visto il gran numero di gare rinviate per il maltempo in queste ultime settimane, sono ben 21 le gare che mancano all’appello a causa il maltempo.

Fra queste gare da recuperare ci sono anche le due gare della nona giornata del girone di andata fra Poderi dal Nespoli e Rheavendors che dovevano disputarsi a Forlì il 04 maggio e rinviate per il meteo, le gare sono state riprogrammate per domenica 9 giugno sempre a Forlì. Tornando alle avversarie, la Rheavendors nel 2018 si classifico seconda nel girone A accedendo ai play-off , quest’anno per ora è fuori dalle prime quattro posizioni e dalla zona ply-off, rispetto alla scorsa stagione sconta il passaggio della pitcher americana Floyd in emilia alla formazione delle Blue Girl, l’americana che aveva chiuso la stagione con una ERA di 0.74 si era rivelata anche un buon battitore con una media battuta di .304, a sostituirla è arrivata l’americana con passaporto venezuelano Jaurez Jamee nel 2018 nelle file del Bollate finora se in battuta è la migliore della sua squadra con una media di .370 in pedana non ha ancora ritrovato la sua condizione migliore, finora viaggia con un ERA di 2.58 con due vittorie su sette gare lanciate. Oltre alla Jaurez nel box altra mazza calda delle varesine è la riconfermata venezuelana Alicart Yuruby, nel 2018 miglior battitore del campionato con una media di .482 davanti alla forlivese Aldrete con .439. Per la pedana italiana lancia, una vecchia conoscenza, Silvia Durot che finora ha vinto 3 gare delle 5 vinte dalle varesine. La Rheavendors vanta la migliore difesa del campionato con solo 9 errori , la metà del Bussolengo e 11 in meno della Poderi, ma anche qui il numero di partite giocate in meno fanno sicuramente differenza.

Le gare si giocheranno sull’impianto di Caronno Pertusella con gara uno alle 14 e gara due alle 16,30. La squadra forlivese, ritrova la Piancastelli in rientro dagli states, mentre in infermeria rimane Cerioni e Laghi. In gara uno la palla verrà data a Cacciamani che affronterà quasi certamente Durot mentre in gara due Sarah Pauly affronterà Jaurez.