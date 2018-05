Softball, trasferta domenicale per la Poderi dal Nespoli a Castelfranco Veneto

Ultima giornata del girone di andata del massimo campionato di softball, la Poderi dal Nespoli gioca ancora una volta in trasferta ed ancora una volta la domenica, sarà di scena a Castelfranco Veneto contro le locali della Metalco Thunders e come nel turno precedente si gioca all’ora di pranzo gara uno è prevista per le 13 con gara due a seguire. Le venete seguono ad una lunghezza la squadra romagnola con la quale condividono l’obiettivo della post season.

In questa stagione la formazione veneta ha iniziato con una doppia vittoria, con il minimo scarto 2-1 e 5-4 i risultati contro le toscane della Sestese, nella seconda giornata di campionato in trasferta imposero il pareggio alle Blue Girls Bologna vincendo gara uno per 3-2 ma poi capitolarono in gara due con il punteggio di 6-2 a favore delle bolognesi. Nella terza uscita stagionale nulla da fare contro la capolista Bussolengo come da pronostico fini con una doppia sconfitta, infine sabato non riuscirono ad andare oltre al pareggio, rischiando nel finale, in casa delle marchigiane del Montegranaro.

La squadra veneta rispetto alla passata stagione può contare sull’apporto di due nuove straniere che finora hanno dato un apporto determinante nell’economia della squadra, in pedana l’americana Knapp Rachael proveniente dalla Central Michigan University ha chiuso l’ultimo anno nel college con medie importanti 1,44 di ERA e 256 K in 224 inning lanciati con una media 8 strike out a partita, concede poco agli attacchi avversari. L’altra straniera Denisse Fuenmayor, Venezuelana, classe’79, grande esperienza nazionale ed internazionale con la maglia del Venezuela con la quale ha giocato le Olimpiadi 2008, e vari Campionati Mondiali. Buon difensore e potente nel Box con i suoi .522 di media battuta la migliore della squadra e seconda in campionato alle spalle dell’altra Venezuela Alicart Yuruby del Caronno. Alla guida l’americana Robin Penoyer già nella squadra veneta nel 2016 con l’incarico di Pitching Coach ora promossa a Head Coach.

Nelle file forlivesi lo staff tecnico dovrà fare a meno di Elda Ghilardi fuori per qualche settimana per una contusione alla mano rimediata nella trasferta toscana. Appuntamento importante quello che aspetta le forlivesi che cercheranno di difendere la seconda piazza dagli attacchi delle venete ad una sola lunghezza. Prevedibile l’utilizzo in pedana di Cacciamani opposta alla americana Knapp, poi sarà la volta del duo Onofri, Zanotti ad affrontare la pedana delle italiane del Castelfranco, Accordi, Fabbian e Salis.

Le altre partite

Nel girone B anche le altre due gare in programma si giocheranno domenica, Bussolengo scenderà in toscana a casa della Sestese per chiudere l’andata imbattuto. L’ultima gara vede il Montegranaro salire a Bologna in casa delle Blue Girls per cercare altri punti contro un Bologna che giocherà con un orecchio a Castelfranco per sfruttare un passo falso delle squadre che la precedono appunto Forlì e Castelfranco. Nel girone A l’andata si conclude con il Bollate che riceve la visita del Nuoro presumibilmente al completo, segue un altro derby lombardo fra Caronno e Saronno dove il Caronno vuole consolidare la seconda posizione solitaria in classifica. Chiude la giornata il derby parmense con Collecchio che sfida l’Old parma sul proprio campo, solo due vittorie continuerebbero a tenere in gioco il Collecchio per i piani alti della classifica.