Sognando la finale: la carica dei 101 da Forlì all'Olimpico per tifare Roma

Ci sarà anche il Roma Club Forlì allo stadio Olimpico per la sfida di Champions League che vedrà la squadra di Eusebio Di Francesco affrontare il Liverpool. Si parte dal 5-2 dell'andata a favore dei Reds. Saranno 101 i soci forlivesi del Club che assisteranno alla semifinale, di cui 61 viaggeranno a bordo di un pullman ed i restanti con auto e pullmini. Ancora una volta pertanto viene superata quota 100 presenze, come già avvenuto in occasione degli ottavi di finale contro lo Shaktar Donetsk e dei quarti di finale contro il Barcellona. "La trasferta a Roma, organizzata e coordinata da Alessandro Pinzari e Filippo Ercolani, presidente e vicepresidente del Club, nonchè da tutto il Consiglio Direttivo, sarà emotivamente molto impegnativa, ed il sogno di partecipare alla finale del 26 maggio a Kiev è tutt'ora vivo più che mai", affermano dal Club.