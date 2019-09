Sognando un giorno la F1: Matteo Nannini nominato socio onorario del Ferrari Club di Forlimpopoli

Il pilota forlivese Matteo Nannini è stato nominato socio onorario dello Scuderia Ferrari Club di Forlimpopoli dal presidente Filippo Ambrosini e dai suoi collaboratori. L'incontro è avvenuto sabato pomeriggio nella città artusiana. Nell’occasione Nannini ha avuto la possibilità di confrontarsi con gli appassionati storici del Club, scambiando racconti sul passato presente e futuro dell’automobilismo.

"Da sempre appassionati di motorsport, avevamo il desiderio di conoscere Matteo in quanto giovane talento del volante e promessa dell’automobilismo sportivo - spiega il presidente del Club, Ambrosini -. Siamo da sempre attenti ai giovani piloti, protagonisti di gare entusiasmanti e Matteo ha dimostrato da subito di avere il piede pesante".

Nannini ha destato interesse a livello internazionale grazie al successo nel campionato di F4 negli Emirati Arabi e al debutto nella Formula Regional European Championship, dove si è affermato con costanza in zona punti e ha dimostrato di possedere un notevole potenziale per lottare con i piloti di punta. Dopo la tappa austriaca e il ritorno in patria con il round di Imola di due settimane fa, il talento forlivese è pronto per tornare a calcare una pista che conosce molto bene, quella di Barcellona.