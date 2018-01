Solo dolci nella calza della Bleu Line Libertas Volley Forlì che sconfigge con l´ennesimo 3 a 0 casalingo la Textcart Mondial Carpi riprendendo spedita il proprio cammino dopo lo stop in casa della capolista Nottolini Lucca nell´ultima partita prima dellla sosta. Al Ginnasio una partita che fa storia praticamente solo nel primo set: le modenesu, squadra giovanissima con un curriculum di tutto rispetto, approcciano bene il match arrivando fino al 6-3 a loroo favore. La Libertas riprende rapidamente il filo del discorso, ma il set va avanti all´inesgna del punto a punto, Carpi va avabti anche sul 19-18, ma il finale è tutto di Bernabè e compagne che chiudono il parziale sul 25-22 a proprio favore.

Smaltiti cappelleti e panettoni la Bleu Line Libertas Volley Forlì ricomincia a macinare gioco dominando in lungo e largo il secondo set, chiuso sul 25-17 per le romagnole. Ultimo parziale, Carpi parte bene e si porta sul 4 -1, ma è un fuoco di paglia, La Libertas riprende in fretta in mano il comando del gioco e in men che non si dica il tabellone scrive un´eloquente 20-10 per le padrone di casa. C'è in campo anche la giovane Gramellini, prima i un piccolo rilassamento delle forlivesi, con Carpi che rende meno pesante il passivo finale.

Tra le note positive, oltre la solita convincente prova corale, il rientro in gruppo di Lucia Guardigli, oramai ristabilita dell´infortunio alla caviglia,

Ora doppio scontro con Reggio Emilia per chiudere il girone di andata: sabato prossimo trasferta in casa della Tirabassi e Vezzali, mentre sabato 20 Gennaio si torna al Ginnasio per ospitare il fanalino di cosa S.Ilario, probabile occasione per vedere in campo tutte le giocatrici a disposizione per coach Delgado.

Bleu Line Libertas Volley Forli - Textcart Mondial Carpi 3-0 (25-22, 25-17,25-18)

Bleu Line Libertas Volley Forlì: Partisani ne, Peretti 0, Morelli Libero, Raggi 7, Stradaioli ne, Valpiani 5, Balducci 14, Bernabè 7, Contri ne, Guardigli ne, Gardini 4, Rossi 15, Gramellini 0