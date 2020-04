Coronavirus, difficoltà economiche e futuro dello sport forlivese: nuovo appuntamento in videoconferenza

Proseguono gli incontri in videoconferenza fra Comune di Forlì e mondo sportivo forlivese. Mercoledì mattina il Vicesindaco con delega allo Sport Daniele Mezzacapo ha fatto il punto della situazione con i rappresentanti della delegazione provinciale CONI, degli Enti di Promozione e della Consulta comunale. Prima di affrontare i vari elementi di maggior rilievo dell'emergenza coronavirus, il Vicesindaco ha condiviso la notizia sulle manifestazioni di interesse relative alla gestione di alcuni impianti sportivi comunali: il Polisportivo “Monti” della Cava, il polisportivo “Giulianini” di Villafranca, il campo scuola di atletica “Gotti” di via Campo di Marte e il complesso di viale della libertà (Palestre Casa dello Sport, Tennis Marconi e campo da rugby). L'obiettivo del Comune di Forlì era quello di dare massima evidenza alle procedure attivate stimolando la partecipazione e la concorrenza e per tale ragioni, a causa dell'emergenza in atto, la scadenza del termine ultimo era stata posticipata al 14 aprile. Chiusi i termini, al Comune di Forlì risultano giunte complessivamente 16 proposte, con il confronto aperto per tutti i quattro gli impianti. Il procedimento amministrativo proseguirà nelle prossime settimane con le pratiche di gara. “Questo risultato è sicuramente positivo – commenta il Vicesindaco – perché dimostra la vitalità del tessuto sportivo forlivese e pone le condizioni migliori per valorizzare al massimo le potenzialità degli impianti”.

L'incontro è proseguito con gli interventi dei rappresentanti del mondo sportivo dai quali sono emersi i molteplici aspetti di criticità, a cominciare dalle emergenze dovute alla sostenibilità economica di società, associazioni e gruppi e dalle necessità per garantire la gestione impiantistica. Guardando poi al futuro, quando cioè le attività potranno riprendere, una nuova attenzione dovrà essere prestata alla garanzia della sicurezza di atleti, staff tecnici e spettatori rispetto alle normative che verranno impartite e che probabilmente consegneranno uno scenario molto differente rispetto al quale il territorio dovrà trovarsi nelle migliori condizioni possibili di preparazione e organizzazione. L'attenzione - è stato sottolineato da più parti - dovrà essere rivolta nel modo giusto ed efficace per sapersi rapportare al meglio con le differenti esigenze dell'educazione al sport e alla salute, del professionismo e del mondo amatoriale, così come delle realtà di maggiori dimensioni e di quelle più contenute, nella consapevolezza che ogni elemento è parte importante del sistema. La videoconferenza, alla quale ha partecipato anche lo staff dirigente dell'Unità sport del Comune, si è chiusa con l'impegno del Vicesindaco Mezzacapo di mantenere modalità di incontro, confronto e aggiornamento a cadenza settimanale.